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Нуланд откровенно рассказала, почему Украина сорвала переговоры в Стамбуле - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Нуланд откровенно рассказала, почему Украина сорвала переговоры в Стамбуле
Нуланд откровенно рассказала, почему Украина сорвала переговоры в Стамбуле - 09.09.2024, ПРАЙМ
Нуланд откровенно рассказала, почему Украина сорвала переговоры в Стамбуле
Украина вышла из Стамбульских соглашений, заключенных с Российской Федерацией в 2022 году, после консультаций с Соединенными Штатами. Об этом в беседе с... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T10:28+0300
2024-09-09T10:30+0300
политика
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Украина вышла из Стамбульских соглашений, заключенных с Российской Федерацией в 2022 году, после консультаций с Соединенными Штатами. Об этом в беседе с журналистом Михаилом Зыгарем* рассказала бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.Сначала, она призналась, что "мы (администрация США – прим. ред.) были не очень осведомлены о деталях сделки".А затем Нуланд откровенно признала: "Под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться (с США – прим. ред.), к чему вообще все идет. &lt;...&gt; Украинская делегация стала задавать вопросы, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась".Вместе с тем экс-заместитель госсекретаря заявила, что с точки зрения Соединенных Штатов детали Стамбульского соглашения были якобы выгодны Украине, и многие украинские политики, по ее словам, осознавая это обстоятельство, не хотели исполнять достигнутые договоренности, отраженные в соглашении.*Выполняет функции иностранного агента
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стамбул, соглашения, сша
Политика, Стамбул, соглашения, США
10:28 09.09.2024 (обновлено: 10:30 09.09.2024)
 
Нуланд откровенно рассказала, почему Украина сорвала переговоры в Стамбуле

Нуланд: Украина вышла из Стамбульских соглашений после консультаций с США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Украина вышла из Стамбульских соглашений, заключенных с Российской Федерацией в 2022 году, после консультаций с Соединенными Штатами. Об этом в беседе с журналистом Михаилом Зыгарем* рассказала бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.
Сначала, она призналась, что "мы (администрация США – прим. ред.) были не очень осведомлены о деталях сделки".
А затем Нуланд откровенно признала: "Под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться (с США – прим. ред.), к чему вообще все идет. <...> Украинская делегация стала задавать вопросы, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась".
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Вместе с тем экс-заместитель госсекретаря заявила, что с точки зрения Соединенных Штатов детали Стамбульского соглашения были якобы выгодны Украине, и многие украинские политики, по ее словам, осознавая это обстоятельство, не хотели исполнять достигнутые договоренности, отраженные в соглашении.
*Выполняет функции иностранного агента
 
ПолитикаСтамбулсоглашенияСША
 
 
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