Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк начал поставлять нефтепродукты для российских компаний - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240909/sovkombank-851444721.html
Совкомбанк начал поставлять нефтепродукты для российских компаний
Совкомбанк начал поставлять нефтепродукты для российских компаний - 09.09.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк начал поставлять нефтепродукты для российских компаний
Совкомбанк открыл новое направление деятельности – поставка нефтепродуктов для российских компаний. Первый месяц работы показал большой интерес участников рынка | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T13:20+0300
2024-09-09T13:20+0300
совкомбанк
нефтепродукты
https://cdnn.1prime.ru/img/83978/66/839786615_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_a7751cadd4ce0b6803795d375a8ddb65.jpg
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк открыл новое направление деятельности – поставка нефтепродуктов для российских компаний. Первый месяц работы показал большой интерес участников рынка к проекту, оборот "Совкомбанк Товарный Трейдинг" составил порядка 40 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в банке. В рамках нового направления компания предоставляет конечным потребителям услуги по обеспечению всеми видами нефтепродуктов, товарному финансированию и хеджированию ценовых рисков. "Совкомбанк Товарный Трейдинг" занимается организацией закупки нефтепродуктов, нефтехимии, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и угля на биржевых торгах СПбМТСБ и по прямым договорам с нефтяными компаниями. Клиентами компании являются предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, представляющие различные сектора экономики РФ. Стратегия заключается в осуществлении как оптовых железнодорожных поставок крупным промышленным потребителям, так и мелкооптовой реализации.Зампредправления - руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов назвал открытие этого направления закономерным, поскольку банк накопил большой опыт работы на товарно-сырьевых рынках. "У нас амбициозные планы масштабирования данного направления. Высокие стандарты одного из самых динамично развивающихся банков России, опытная команда трейдеров, знание специфики рынков сырьевых товаров и финансовых производных позволяют предлагать нашим клиентам лучшие решения", - сказал он. По словам исполнительного директора проекта Ильи Мороза, объединение возможностей банка с профессиональной командой в ближайшей перспективе позволит добиться лидирующих позиций на топливном рынке.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83978/66/839786615_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_372b1c07f7660f07cd0dc51b6b07a386.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
совкомбанк, нефтепродукты
Совкомбанк, нефтепродукты
13:20 09.09.2024
 
Совкомбанк начал поставлять нефтепродукты для российских компаний

Совкомбанк начал поставлять нефтепродукты крупному и мелкому бизнесу

© Совкомбанк Офис Совкомбанка
Офис Совкомбанка
© Совкомбанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк открыл новое направление деятельности – поставка нефтепродуктов для российских компаний. Первый месяц работы показал большой интерес участников рынка к проекту, оборот "Совкомбанк Товарный Трейдинг" составил порядка 40 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в банке.
В рамках нового направления компания предоставляет конечным потребителям услуги по обеспечению всеми видами нефтепродуктов, товарному финансированию и хеджированию ценовых рисков. "Совкомбанк Товарный Трейдинг" занимается организацией закупки нефтепродуктов, нефтехимии, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и угля на биржевых торгах СПбМТСБ и по прямым договорам с нефтяными компаниями.
Клиентами компании являются предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, представляющие различные сектора экономики РФ. Стратегия заключается в осуществлении как оптовых железнодорожных поставок крупным промышленным потребителям, так и мелкооптовой реализации.
Зампредправления - руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов назвал открытие этого направления закономерным, поскольку банк накопил большой опыт работы на товарно-сырьевых рынках.
"У нас амбициозные планы масштабирования данного направления. Высокие стандарты одного из самых динамично развивающихся банков России, опытная команда трейдеров, знание специфики рынков сырьевых товаров и финансовых производных позволяют предлагать нашим клиентам лучшие решения", - сказал он.
По словам исполнительного директора проекта Ильи Мороза, объединение возможностей банка с профессиональной командой в ближайшей перспективе позволит добиться лидирующих позиций на топливном рынке.
 
Совкомбанкнефтепродукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала