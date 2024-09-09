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Совкомбанк начал поставлять нефтепродукты для российских компаний

Совкомбанк начал поставлять нефтепродукты для российских компаний - 09.09.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк начал поставлять нефтепродукты для российских компаний

Совкомбанк открыл новое направление деятельности – поставка нефтепродуктов для российских компаний. Первый месяц работы показал большой интерес участников рынка | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T13:20+0300

2024-09-09T13:20+0300

2024-09-09T13:20+0300

совкомбанк

нефтепродукты

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Совкомбанк открыл новое направление деятельности – поставка нефтепродуктов для российских компаний. Первый месяц работы показал большой интерес участников рынка к проекту, оборот "Совкомбанк Товарный Трейдинг" составил порядка 40 тысяч тонн нефтепродуктов, сообщили в банке. В рамках нового направления компания предоставляет конечным потребителям услуги по обеспечению всеми видами нефтепродуктов, товарному финансированию и хеджированию ценовых рисков. "Совкомбанк Товарный Трейдинг" занимается организацией закупки нефтепродуктов, нефтехимии, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и угля на биржевых торгах СПбМТСБ и по прямым договорам с нефтяными компаниями. Клиентами компании являются предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, представляющие различные сектора экономики РФ. Стратегия заключается в осуществлении как оптовых железнодорожных поставок крупным промышленным потребителям, так и мелкооптовой реализации.Зампредправления - руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов назвал открытие этого направления закономерным, поскольку банк накопил большой опыт работы на товарно-сырьевых рынках. "У нас амбициозные планы масштабирования данного направления. Высокие стандарты одного из самых динамично развивающихся банков России, опытная команда трейдеров, знание специфики рынков сырьевых товаров и финансовых производных позволяют предлагать нашим клиентам лучшие решения", - сказал он. По словам исполнительного директора проекта Ильи Мороза, объединение возможностей банка с профессиональной командой в ближайшей перспективе позволит добиться лидирующих позиций на топливном рынке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, нефтепродукты