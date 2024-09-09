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Bloomberg: "Арктик СПГ-2" впервые отправил партию газа в Азию

Bloomberg: "Арктик СПГ-2" впервые отправил партию газа в Азию - 09.09.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: "Арктик СПГ-2" впервые отправил партию газа в Азию

Российский завод по экспорту сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2", находящийся под санкциями США, впервые направил партию газа в Азию, выяснил Bloomberg. | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T10:38+0300

2024-09-09T10:38+0300

2024-09-09T10:38+0300

энергетика

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский завод по экспорту сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2", находящийся под санкциями США, впервые направил партию газа в Азию, выяснил Bloomberg."Компания Everest Energy забрала груз с завода "Арктик СПГ 2" на северо-востоке России в выходные, и теперь он направляется в Азию", - пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.Отмечается, что конечный маршрут судна компании Everest Energy до сих пор не ясен. Предполагается, что груз может быть доставлен Корякское топливное хранилище на Камчатке или на импортный терминал в Азии.Завод "Арктик СПГ-2" начал производство в декабре, но американские санкции против России задержали экспорт на несколько месяцев. Кроме того, в сентябре 2024 года США ввели санкции в отношении двух индийских компаний, обвинив их в связи с проектом "Арктик СПГ-2".

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