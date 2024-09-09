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США не готовы быть "зонтиком безопасности" для Европы, заявили в ЕЦБ
США не готовы быть "зонтиком безопасности" для Европы, заявили в ЕЦБ - 09.09.2024, ПРАЙМ
США не готовы быть "зонтиком безопасности" для Европы, заявили в ЕЦБ
Рост интереса США к Тихоокеанскому региону и конкуренция с Китаем сокращают готовность США быть "зонтиком безопасности" для Европы. Об этом говорится в докладе... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T12:31+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Рост интереса США к Тихоокеанскому региону и конкуренция с Китаем сокращают готовность США быть "зонтиком безопасности" для Европы. Об этом говорится в докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги, подготовленного для Еврокомиссии.По мнению Драги, Вашингтон все меньше заинтересован "удовлетворять растущий запрос Европы на оборону и безопасность". Кроме того, фокус американской стороны смещается в АТР, поэтому Европа должна самостоятельно заполнить возникающий оборонный пробел.Экс-глава ЕЦБ также отметил, что Европейская комиссия уже подсчитала, что в следующем десятилетии на оборону понадобятся дополнительные инвестиции в размере около 500 миллиардов евро, но ЕС пока не готов быстро увеличивать расходы на оборону.Только десять из 27 стран-членов ЕС тратят на оборону 2% и более ВВП. В то же время, оборонная промышленность требует больших инвестиций, чтобы наверстать упущенное и пополнить запасы, истощенные поставками для поддержки обороны Украины, заключили в докладе.
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США не готовы быть "зонтиком безопасности" для Европы, заявили в ЕЦБ
Драги: Европа пока не готова защищать себя сама, а США не хотят быть зонтиком
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Рост интереса США к Тихоокеанскому региону и конкуренция с Китаем сокращают готовность США быть "зонтиком безопасности" для Европы. Об этом говорится в докладе экс-главы ЕЦБ Марио Драги, подготовленного для Еврокомиссии.
По мнению Драги, Вашингтон все меньше заинтересован "удовлетворять растущий запрос Европы на оборону и безопасность". Кроме того, фокус американской стороны смещается в АТР, поэтому Европа должна самостоятельно заполнить возникающий оборонный пробел.
Экс-глава ЕЦБ также отметил, что Европейская комиссия уже подсчитала, что в следующем десятилетии на оборону понадобятся дополнительные инвестиции в размере около 500 миллиардов евро, но ЕС пока не готов быстро увеличивать расходы на оборону.
Только десять из 27 стран-членов ЕС тратят на оборону 2% и более ВВП. В то же время, оборонная промышленность требует больших инвестиций, чтобы наверстать упущенное и пополнить запасы, истощенные поставками для поддержки обороны Украины, заключили в докладе.
В США ожидают полной энергонезависимости Европы от России к 2027 году