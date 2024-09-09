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В США призвали создать особую промышленную политику для конкуренции с КНР
В США призвали создать особую промышленную политику для конкуренции с КНР - 09.09.2024, ПРАЙМ
В США призвали создать особую промышленную политику для конкуренции с КНР
США, не имея собственную промышленную политику, не будут способны конкурировать с Китаем в следующем десятилетии. Такое мнение выразил в колонке для издания... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T17:48+0300
2024-09-09T17:48+0300
2024-09-09T17:48+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. США, не имея собственную промышленную политику, не будут способны конкурировать с Китаем в следующем десятилетии. Такое мнение выразил в колонке для издания Washington Post американский сенатор Марко Рубио. По его мнению, чтобы не допустить, чтобы Китай "полностью затмил США" в грядущем десятилетии, стране нужна собственная промышленная политика. Рубио отметил, что американцам не следует недооценивать Китай, считая, что его демографические и экономические перспективы являются мрачными. "Мы не должны предполагать такой исход. Вполне возможно, что Пекин продолжит развиваться", — сказал сенатор и напомнил об экономических и технологических преимуществах Китая. Кроме того, он выразил уверенность, что КНР представляет угрозу для США и призвал инвестировать в важные с точки зрения безопасности секторы американской экономики. Рубио также призвал отказаться от регулирования ряда сфер, ввести тарифы и ограничения на передачу технологий, а также защищаться от шпионажа.
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сша, китай, промышленная политика, конкуренция
Экономика, США, КИТАЙ, промышленная политика, конкуренция
В США призвали создать особую промышленную политику для конкуренции с КНР
Сенатор Рубио: США нужна особая промышленная политика, чтобы конкурировать с КНР
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. США, не имея собственную промышленную политику, не будут способны конкурировать с Китаем в следующем десятилетии. Такое мнение выразил в колонке для издания Washington Post американский сенатор Марко Рубио.
По его мнению, чтобы не допустить, чтобы Китай "полностью затмил США" в грядущем десятилетии, стране нужна собственная промышленная политика.
Рубио отметил, что американцам не следует недооценивать Китай, считая, что его демографические и экономические перспективы являются мрачными.
"Мы не должны предполагать такой исход. Вполне возможно, что Пекин продолжит развиваться", — сказал сенатор и напомнил об экономических и технологических преимуществах Китая.
Кроме того, он выразил уверенность, что КНР представляет угрозу для США и призвал инвестировать в важные с точки зрения безопасности секторы американской экономики. Рубио также призвал отказаться от регулирования ряда сфер, ввести тарифы и ограничения на передачу технологий, а также защищаться от шпионажа.
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