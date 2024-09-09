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Суд утвердил взыскание убытков с Citibank и Ситибанка в пользу Альфа-банка

Суд утвердил взыскание убытков с Citibank и Ситибанка в пользу Альфа-банка - 09.09.2024, ПРАЙМ

Суд утвердил взыскание убытков с Citibank и Ситибанка в пользу Альфа-банка

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции, которая по иску Альфа-банка взыскала более 16,7 миллиона фунтов стерлингов | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T11:57+0300

2024-09-09T11:57+0300

2024-09-09T11:57+0300

суд

апелляция

альфа-банк

ситибанк

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции, которая по иску Альфа-банка взыскала более 16,7 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллиардов рублей по текущему курсу) убытков солидарно с лондонского Citibank и российского Ситибанка. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобы ответчиков на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в полном объеме. Изначально в этом иске, поданном в феврале, солидарным ответчиком был указан также британский Barclays Bank, но впоследствии от требований к нему истец отказался. Как пояснили представители сторон, спор связан с кредитом, который Альфа-банк со своего счета в Citibank в марте 2022 года собирался выдать физлицу в Англии, имеющему счет в Barclays Bank. Деньги до заемщика не дошли, в связи с чем Альфа-банк потребовал от лондонского Citibank вернуть платеж, а, получив отказ, обратился с иском о взыскании убытков с этого банка и связанного с ним российского Ситибанка. Представители ответчиков заявили, что требование о возврате платежа Citibank получил от истца уже после того, как деньги ушли в Barclays Bank, и исполнить требование Citibank физически не может. По словам ответчиков, Barclays Bank подтвердил, что деньги помещены на замороженный из-за санкций счет. Они также отметили, что от требований к Barclays Bank российский банк отказался, так как ведет с ним разбирательство в Англии и английский суд наложил антиисковый запрет на процессы в России и других странах. Истец заявил, что местонахождение денег доподлинно не установлено. По мнению Альфа-банка, исполнить обязательства за Citibank должен российский Ситибанк. Истец назвал недопустимой ситуацию, когда Ситибанк может вести деятельность и получать прибыль в России и при этом не исполнять обязательства за аффилированных лиц, "следуя, тем самым, санкционному режиму, нарушающему публичный порядок РФ". Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживает, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ Груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

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суд, апелляция, альфа-банк, ситибанк