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В Судане выразили желание развивать экономические связи с Россией - 09.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Судане выразили желание развивать экономические связи с Россией
В Судане выразили желание развивать экономические связи с Россией - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Судане выразили желание развивать экономические связи с Россией
Официальный Хартум стремится развивать экономические связи с Россией и хочет привлечь ее к участию в послевоенном восстановлении страны. Об этом рассказал... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:14+0300
2024-09-09T15:14+0300
экономика
судан
сотрудничество
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КАИР, 9 сен – ПРАЙМ. Официальный Хартум стремится развивать экономические связи с Россией и хочет привлечь ее к участию в послевоенном восстановлении страны. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава суданской делегации на мирных переговорах и министр полезных ископаемых страны Мохаммед Башир Абу Наму. Он отметил, что Россия является одной из дружественных стран, которой Судан доверяет, и если она выступит с инициативой о посредничестве в установлении мира, то Хартум, безусловно, будет это приветствовать."В предстоящий период мы будем стремиться развивать экономические отношения (с Россией — ред.) и обратимся к России (принять участие — ред.) в процессе послевоенного восстановления", — сказал он. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные боевые действия между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Согласно заявлению Международного комитета Красного Креста, эти бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Международная организация ООН по миграции ранее сообщала, что количество внутренне перемещенных лиц в стране превысило десять миллионов человек.
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судан, сотрудничество
Экономика, СУДАН, сотрудничество
15:14 09.09.2024
 
В Судане выразили желание развивать экономические связи с Россией

Мохаммед Башир Абу Наму: Судан стремится развивать экономические связи с Россией

Судан
Судан
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КАИР, 9 сен – ПРАЙМ. Официальный Хартум стремится развивать экономические связи с Россией и хочет привлечь ее к участию в послевоенном восстановлении страны. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава суданской делегации на мирных переговорах и министр полезных ископаемых страны Мохаммед Башир Абу Наму.
Он отметил, что Россия является одной из дружественных стран, которой Судан доверяет, и если она выступит с инициативой о посредничестве в установлении мира, то Хартум, безусловно, будет это приветствовать.
"В предстоящий период мы будем стремиться развивать экономические отношения (с Россией — ред.) и обратимся к России (принять участие — ред.) в процессе послевоенного восстановления", — сказал он.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные боевые действия между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.
Согласно заявлению Международного комитета Красного Креста, эти бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Международная организация ООН по миграции ранее сообщала, что количество внутренне перемещенных лиц в стране превысило десять миллионов человек.
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