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В Судане выразили желание развивать экономические связи с Россией

В Судане выразили желание развивать экономические связи с Россией - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Судане выразили желание развивать экономические связи с Россией

Официальный Хартум стремится развивать экономические связи с Россией и хочет привлечь ее к участию в послевоенном восстановлении страны. Об этом рассказал... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T15:14+0300

2024-09-09T15:14+0300

2024-09-09T15:14+0300

экономика

судан

сотрудничество

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КАИР, 9 сен – ПРАЙМ. Официальный Хартум стремится развивать экономические связи с Россией и хочет привлечь ее к участию в послевоенном восстановлении страны. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава суданской делегации на мирных переговорах и министр полезных ископаемых страны Мохаммед Башир Абу Наму. Он отметил, что Россия является одной из дружественных стран, которой Судан доверяет, и если она выступит с инициативой о посредничестве в установлении мира, то Хартум, безусловно, будет это приветствовать."В предстоящий период мы будем стремиться развивать экономические отношения (с Россией — ред.) и обратимся к России (принять участие — ред.) в процессе послевоенного восстановления", — сказал он. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные боевые действия между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Согласно заявлению Международного комитета Красного Креста, эти бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Международная организация ООН по миграции ранее сообщала, что количество внутренне перемещенных лиц в стране превысило десять миллионов человек.

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судан, сотрудничество