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Россия и Узбекистан могут утроить взаимный товарооборот, считает Мишустин

Россия и Узбекистан могут утроить взаимный товарооборот, считает Мишустин - 09.09.2024, ПРАЙМ

Россия и Узбекистан могут утроить взаимный товарооборот, считает Мишустин

Россия и Узбекистан имеют все возможности для трехкратного увеличения в перспективе взаимного товарооборота. Об этом заявил в ходе заседания совместной комиссии | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T19:00+0300

2024-09-09T19:00+0300

2024-09-09T19:01+0300

экономика

россия

узбекистан

михаил мишустин

международная торговля

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ТАШКЕНТ, 9 сен – ПРАЙМ. Россия и Узбекистан имеют все возможности для трехкратного увеличения в перспективе взаимного товарооборота. Об этом заявил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Ташкенте премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что во время государственного визита президента России Владимира Путина в Ташкент в мае главы двух стран поставили цель — к 2030 году в три раза увеличить объемы совместной торговли. "Соответственно, считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи", — сказал Мишустин. По его словам, Росси и Узбекистан имеют обоюдный настрой на плодотворную деятельность. Мишустин также отметил, что российские ритейлеры и компании электронной торговли в настоящее время стремительно наращивают присутствие на узбекском рынке.Официальный визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября.

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россия, узбекистан, михаил мишустин, международная торговля