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Россия и Узбекистан могут утроить взаимный товарооборот, считает Мишустин - 09.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240909/tovarooborot-851459192.html
Россия и Узбекистан могут утроить взаимный товарооборот, считает Мишустин
Россия и Узбекистан могут утроить взаимный товарооборот, считает Мишустин - 09.09.2024, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан могут утроить взаимный товарооборот, считает Мишустин
Россия и Узбекистан имеют все возможности для трехкратного увеличения в перспективе взаимного товарооборота. Об этом заявил в ходе заседания совместной комиссии | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T19:00+0300
2024-09-09T19:01+0300
экономика
россия
узбекистан
михаил мишустин
международная торговля
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ТАШКЕНТ, 9 сен – ПРАЙМ. Россия и Узбекистан имеют все возможности для трехкратного увеличения в перспективе взаимного товарооборота. Об этом заявил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Ташкенте премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что во время государственного визита президента России Владимира Путина в Ташкент в мае главы двух стран поставили цель — к 2030 году в три раза увеличить объемы совместной торговли. "Соответственно, считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи", — сказал Мишустин. По его словам, Росси и Узбекистан имеют обоюдный настрой на плодотворную деятельность. Мишустин также отметил, что российские ритейлеры и компании электронной торговли в настоящее время стремительно наращивают присутствие на узбекском рынке.Официальный визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября.
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россия, узбекистан, михаил мишустин, международная торговля
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Михаил Мишустин, международная торговля
19:00 09.09.2024 (обновлено: 19:01 09.09.2024)
 
Россия и Узбекистан могут утроить взаимный товарооборот, считает Мишустин

Мишустин: Россия и Узбекистан имеют все возможности, чтобы утроить товарооборот

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ТАШКЕНТ, 9 сен – ПРАЙМ. Россия и Узбекистан имеют все возможности для трехкратного увеличения в перспективе взаимного товарооборота. Об этом заявил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Ташкенте премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что во время государственного визита президента России Владимира Путина в Ташкент в мае главы двух стран поставили цель — к 2030 году в три раза увеличить объемы совместной торговли.
"Соответственно, считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи", — сказал Мишустин.
По его словам, Росси и Узбекистан имеют обоюдный настрой на плодотворную деятельность.
Мишустин также отметил, что российские ритейлеры и компании электронной торговли в настоящее время стремительно наращивают присутствие на узбекском рынке.
Официальный визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября.
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана
18:45
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНМихаил Мишустинмеждународная торговля
 
 
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