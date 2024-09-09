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Товарооборот России и Таджикистана вырос на 17 процентов

Товарооборот России и Таджикистана вырос на 17 процентов - 09.09.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Таджикистана вырос на 17 процентов

Россия занимает ключевое место в системе внешнеполитических приоритетов Таджикистана, товарооборот между двумя странами за 8 месяцев 2024 года вырос на 17%,... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T21:34+0300

2024-09-09T21:34+0300

2024-09-09T21:34+0300

экономика

россия

таджикистан

товарооборот

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия занимает ключевое место в системе внешнеполитических приоритетов Таджикистана, товарооборот между двумя странами за 8 месяцев 2024 года вырос на 17%, заявил посол Таджикистана в РФ Давлатшох Гулмахмадзода. "Россия занимает ключевое место в системе внешнеполитических приоритетов Таджикистана. Этому способствует общность истории, культуры и интересов наших стран. Несмотря на определенные трудности сегодняшних дней, мы уверены, что эти ценности и далее будут составлять основу наших взаимоотношений", - сказал посол на приеме в честь Дня Независимости Таджикистана. Он отметил, что страны продолжают путь последовательного перехода на качественно новый уровень сотрудничества. "Стратегическое партнерство и союзничество являются прочным фундаментом поступательного развития взаимовыгодного действия между нашими странами. Важной составляющей наших отношений является экономическое сотрудничество. Так, за 8 месяцев 2024 года товарооборот между нашими странами вырос на 17% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - ред.)", - заявил посол.

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россия, таджикистан, товарооборот