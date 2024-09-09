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В Узбекистане объявили о запуске бизнес-тренингов при участии Wildberries

В Узбекистане объявили о запуске бизнес-тренингов при участии Wildberries - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Узбекистане объявили о запуске бизнес-тренингов при участии Wildberries

Серия новых тренингов при участии компании Wildberries будет проведена во всех регионах Узбекистана для поддержки местных предпринимателей в сфере онлайн-продаж | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T12:02+0300

2024-09-09T12:02+0300

2024-09-09T12:02+0300

wildberries

узбекистан

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 9 сен – ПРАЙМ. Серия новых тренингов при участии компании Wildberries будет проведена во всех регионах Узбекистана для поддержки местных предпринимателей в сфере онлайн-продаж с 16 сентября по 8 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли. "С 16 сентября по 8 октября министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан в партнерстве с Центром развития и поддержки предпринимателей PRO Wildberries и при поддержке ассоциации "Узтекстильпром" запускает серию тренингов, направленных на развитие предпринимательских навыков в сфере онлайн-продаж и экспорта через платформу Wildberries", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, тренинги будут проходить во всех регионах страны. В апреле генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук сообщала РИА Новости, что около 15 тысяч предпринимателей в Узбекистане смогут в текущем году пройти бесплатную обучающую программу маркетплейса для поддержки работы в онлайн-торговле. Первые тренинги состоялись в начале этого года. В рамках этой программы эксперты маркетплейса делятся опытом успешного развития бизнеса и продаж на платформе Wildberries от момента регистрации до управления финансами.

https://1prime.ru/20240907/wildberries-851412298.html

узбекистан

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wildberries, узбекистан, предпринимательство