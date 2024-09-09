Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Полипластике" рассказали о пользе нацпроектов для рынка полимерных труб - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240909/truby-851448937.html
В "Полипластике" рассказали о пользе нацпроектов для рынка полимерных труб
В "Полипластике" рассказали о пользе нацпроектов для рынка полимерных труб - 09.09.2024, ПРАЙМ
В "Полипластике" рассказали о пользе нацпроектов для рынка полимерных труб
Реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и мастер-планов развития территорий может увеличить рынок полимерных труб в России в 2-2,5 раза за 5 лет,... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:04+0300
2024-09-09T15:05+0300
экономика
россия
трубы
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/51/839695102_0:172:3007:1863_1920x0_80_0_0_fdb32d01374e2df856f1177f9226d9cf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и мастер-планов развития территорий может увеличить рынок полимерных труб в России в 2-2,5 раза за 5 лет, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы "Полипластик" Лев Гориловский на полях ВЭФ. "Я верю, что в ближайшие 5 лет основной объем роста будет за счет большего обновления систем ЖКХ. И для этого сейчас есть национальный проект "Инфраструктура для жизни" и поручение президента по выделению 4,5 триллиона рублей на ЖКХ до 2030 года включительно. И это деньги не только бюджета, но и эксплуатирующих предприятий в рамках инвестиционных программ", - сказал он. "Реализация этого проекта вместе с программами мастер-планов городов Дальнего Востока и других территорий, которые сейчас разрабатываются, может привести к кратному росту рынка полимерных труб в 2-2,5 раза", - добавил Гориловский. Он отметил, что в Китае потребление полимерных труб составляет 10 килограмм на человека, а в России пока около 6 килограмм. "У нас есть все возможности для того, чтобы рынок вырос и в три раза за следующие 5 лет. Но пока мы думаем, что рост будет более спокойным, так как, к сожалению, под весь существующий сейчас износ выделяется недостаточно финансирования", - заключил Гориловский. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240826/galochka-851122916.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/51/839695102_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ed1bfb8a7e65bdef241f33881685575a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, трубы
Экономика, РОССИЯ, трубы
15:04 09.09.2024 (обновлено: 15:05 09.09.2024)
 
В "Полипластике" рассказали о пользе нацпроектов для рынка полимерных труб

"Полипластик": нацпроекты могут удвоить рынок полимерных в России труб за 5 лет

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПолиэтиленовые трубы
Полиэтиленовые трубы - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и мастер-планов развития территорий может увеличить рынок полимерных труб в России в 2-2,5 раза за 5 лет, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы "Полипластик" Лев Гориловский на полях ВЭФ.
"Я верю, что в ближайшие 5 лет основной объем роста будет за счет большего обновления систем ЖКХ. И для этого сейчас есть национальный проект "Инфраструктура для жизни" и поручение президента по выделению 4,5 триллиона рублей на ЖКХ до 2030 года включительно. И это деньги не только бюджета, но и эксплуатирующих предприятий в рамках инвестиционных программ", - сказал он.
"Реализация этого проекта вместе с программами мастер-планов городов Дальнего Востока и других территорий, которые сейчас разрабатываются, может привести к кратному росту рынка полимерных труб в 2-2,5 раза", - добавил Гориловский.
Он отметил, что в Китае потребление полимерных труб составляет 10 килограмм на человека, а в России пока около 6 килограмм. "У нас есть все возможности для того, чтобы рынок вырос и в три раза за следующие 5 лет. Но пока мы думаем, что рост будет более спокойным, так как, к сожалению, под весь существующий сейчас износ выделяется недостаточно финансирования", - заключил Гориловский.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Путин предупредил о недопустимости "пустышек для галочки" в нацпроектах
26 августа, 11:51
 
ЭкономикаРОССИЯтрубы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала