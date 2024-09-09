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В "Полипластике" рассказали о пользе нацпроектов для рынка полимерных труб

В "Полипластике" рассказали о пользе нацпроектов для рынка полимерных труб - 09.09.2024, ПРАЙМ

В "Полипластике" рассказали о пользе нацпроектов для рынка полимерных труб

Реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и мастер-планов развития территорий может увеличить рынок полимерных труб в России в 2-2,5 раза за 5 лет,... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T15:04+0300

2024-09-09T15:04+0300

2024-09-09T15:05+0300

экономика

россия

трубы

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и мастер-планов развития территорий может увеличить рынок полимерных труб в России в 2-2,5 раза за 5 лет, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы "Полипластик" Лев Гориловский на полях ВЭФ. "Я верю, что в ближайшие 5 лет основной объем роста будет за счет большего обновления систем ЖКХ. И для этого сейчас есть национальный проект "Инфраструктура для жизни" и поручение президента по выделению 4,5 триллиона рублей на ЖКХ до 2030 года включительно. И это деньги не только бюджета, но и эксплуатирующих предприятий в рамках инвестиционных программ", - сказал он. "Реализация этого проекта вместе с программами мастер-планов городов Дальнего Востока и других территорий, которые сейчас разрабатываются, может привести к кратному росту рынка полимерных труб в 2-2,5 раза", - добавил Гориловский. Он отметил, что в Китае потребление полимерных труб составляет 10 килограмм на человека, а в России пока около 6 килограмм. "У нас есть все возможности для того, чтобы рынок вырос и в три раза за следующие 5 лет. Но пока мы думаем, что рост будет более спокойным, так как, к сожалению, под весь существующий сейчас износ выделяется недостаточно финансирования", - заключил Гориловский. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.

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россия, трубы