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Взаимный поток туристов между Россией и Узбекистаном вырос вдвое - 09.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240909/turpotok-851459330.html
Взаимный поток туристов между Россией и Узбекистаном вырос вдвое
Взаимный поток туристов между Россией и Узбекистаном вырос вдвое - 09.09.2024, ПРАЙМ
Взаимный поток туристов между Россией и Узбекистаном вырос вдвое
Взаимный турпоток между Россией и Узбекистаном по итогам 2023 года вырос вдвое, а за первое полугодие 2024 года он увеличился еще на 12%. Об этом сообщил в ходе | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T19:05+0300
2024-09-09T19:31+0300
экономика
россия
узбекистан
михаил мишустин
туризм
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Взаимный турпоток между Россией и Узбекистаном по итогам 2023 года вырос вдвое, а за первое полугодие 2024 года он увеличился еще на 12%. Об этом сообщил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Взаимный поток туристов по итогам прошлого года вырос в 2 раза – до 1 миллиона 200 тысяч человек. И за первое полугодие текущего – увеличился еще на 12 процентов", — сказал он. Мишустин также отметил рост числа туристических обменов между двумя странами. По его словам, спрос на такие обмены за последнее время существенно возрос.Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в свою очередь сообщил, что страну в 2023 году посетили более 700 тысяч российских туристов. По его словам, каждый десятый турист, приехавший в республику, — из России.Арипов добавил, что частота прямых рейсов между двумя странами достигла почти 300 рейсов в неделю и такого показателя у Узбекистана больше нет ни с одним другим государством мира"В полом формате восстановлено железнодорожное пассажирское сообщение, география которого продолжает расширяться", — добавил он.Официальный визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября
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россия, узбекистан, михаил мишустин, туризм
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Михаил Мишустин, Туризм
19:05 09.09.2024 (обновлено: 19:31 09.09.2024)
 
Взаимный поток туристов между Россией и Узбекистаном вырос вдвое

Мишустин: взаимный поток туристов между РФ и Узбекистаном удвоился в 2023 году

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Взаимный турпоток между Россией и Узбекистаном по итогам 2023 года вырос вдвое, а за первое полугодие 2024 года он увеличился еще на 12%. Об этом сообщил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Взаимный поток туристов по итогам прошлого года вырос в 2 раза – до 1 миллиона 200 тысяч человек. И за первое полугодие текущего – увеличился еще на 12 процентов", — сказал он.
Мишустин также отметил рост числа туристических обменов между двумя странами. По его словам, спрос на такие обмены за последнее время существенно возрос.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в свою очередь сообщил, что страну в 2023 году посетили более 700 тысяч российских туристов. По его словам, каждый десятый турист, приехавший в республику, — из России.
Арипов добавил, что частота прямых рейсов между двумя странами достигла почти 300 рейсов в неделю и такого показателя у Узбекистана больше нет ни с одним другим государством мира
"В полом формате восстановлено железнодорожное пассажирское сообщение, география которого продолжает расширяться", — добавил он.
Официальный визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Россия и Узбекистан могут утроить взаимный товарооборот, считает Мишустин
19:00
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНМихаил МишустинТуризм
 
 
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