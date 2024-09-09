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Взаимный поток туристов между Россией и Узбекистаном вырос вдвое

Взаимный поток туристов между Россией и Узбекистаном вырос вдвое - 09.09.2024, ПРАЙМ

Взаимный поток туристов между Россией и Узбекистаном вырос вдвое

Взаимный турпоток между Россией и Узбекистаном по итогам 2023 года вырос вдвое, а за первое полугодие 2024 года он увеличился еще на 12%. Об этом сообщил в ходе | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T19:05+0300

2024-09-09T19:05+0300

2024-09-09T19:31+0300

экономика

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михаил мишустин

туризм

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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Взаимный турпоток между Россией и Узбекистаном по итогам 2023 года вырос вдвое, а за первое полугодие 2024 года он увеличился еще на 12%. Об этом сообщил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Взаимный поток туристов по итогам прошлого года вырос в 2 раза – до 1 миллиона 200 тысяч человек. И за первое полугодие текущего – увеличился еще на 12 процентов", — сказал он. Мишустин также отметил рост числа туристических обменов между двумя странами. По его словам, спрос на такие обмены за последнее время существенно возрос.Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в свою очередь сообщил, что страну в 2023 году посетили более 700 тысяч российских туристов. По его словам, каждый десятый турист, приехавший в республику, — из России.Арипов добавил, что частота прямых рейсов между двумя странами достигла почти 300 рейсов в неделю и такого показателя у Узбекистана больше нет ни с одним другим государством мира"В полом формате восстановлено железнодорожное пассажирское сообщение, география которого продолжает расширяться", — добавил он.Официальный визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября

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россия, узбекистан, михаил мишустин, туризм