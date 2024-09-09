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Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров
Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров - 09.09.2024, ПРАЙМ
Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров
Западные страны не хотят проводить честные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:40+0300
2024-09-09T16:40+0300
политика
россия
украина
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Западные страны не хотят проводить честные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров."...Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды. То, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному", - заявил глава внешнеполитического ведомства России в рамках пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).Министр подчеркнул, что коллективный Запад делает все возможное, чтобы Москва приблизилась к моменту, когда ей можно будет объявить стратегическое поражение.В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
16:40 09.09.2024
 
Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров

Лавров: Запад не хочет договариваться по-честному по урегулированию на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Западные страны не хотят проводить честные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"...Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды. То, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному", - заявил глава внешнеполитического ведомства России в рамках пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Министр подчеркнул, что коллективный Запад делает все возможное, чтобы Москва приблизилась к моменту, когда ей можно будет объявить стратегическое поражение.
В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.
Камера ведет съемку - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Конфликт на Украине можно было бы давно остановить, если бы не одно но
15:40
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНА
 
 
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