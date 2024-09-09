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Мишустин назвал пользу от участия Узбекистана в евразийской интеграции

Мишустин назвал пользу от участия Узбекистана в евразийской интеграции - 09.09.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал пользу от участия Узбекистана в евразийской интеграции

Участие Узбекистана в евразийской интеграции может дать дополнительные преимущества для его бизнеса. Такое мнение выразил на заседании совместной комиссии на... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T19:10+0300

2024-09-09T19:10+0300

2024-09-09T19:10+0300

экономика

узбекистан

бизнес

михаил мишустин

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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Участие Узбекистана в евразийской интеграции может дать дополнительные преимущества для его бизнеса. Такое мнение выразил на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана в Ташкенте премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он пояснил, что дополнительные преимущества для узбекского бизнеса появятся благодаря открытию новых рынков сбыта, формированию условий для справедливой конкуренции. Официальный визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября

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узбекистан

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узбекистан, бизнес, михаил мишустин