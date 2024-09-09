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Мишустин назвал пользу от участия Узбекистана в евразийской интеграции
Мишустин назвал пользу от участия Узбекистана в евразийской интеграции - 09.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал пользу от участия Узбекистана в евразийской интеграции
Участие Узбекистана в евразийской интеграции может дать дополнительные преимущества для его бизнеса. Такое мнение выразил на заседании совместной комиссии на... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T19:10+0300
2024-09-09T19:10+0300
2024-09-09T19:10+0300
экономика
узбекистан
бизнес
михаил мишустин
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Участие Узбекистана в евразийской интеграции может дать дополнительные преимущества для его бизнеса. Такое мнение выразил на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана в Ташкенте премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он пояснил, что дополнительные преимущества для узбекского бизнеса появятся благодаря открытию новых рынков сбыта, формированию условий для справедливой конкуренции. Официальный визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября
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узбекистан, бизнес, михаил мишустин
Экономика, УЗБЕКИСТАН, Бизнес, Михаил Мишустин
Мишустин назвал пользу от участия Узбекистана в евразийской интеграции
Мишустин: участие Узбекистана в евразийской интеграции даст преимущества бизнесу
ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Участие Узбекистана в евразийской интеграции может дать дополнительные преимущества для его бизнеса. Такое мнение выразил на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана в Ташкенте премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он пояснил, что дополнительные преимущества для узбекского бизнеса появятся благодаря открытию новых рынков сбыта, формированию условий для справедливой конкуренции.
Официальный визит Мишустина в Узбекистан продлится 9 и 10 сентября
Россия и Узбекистан могут утроить взаимный товарооборот, считает Мишустин