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Венгрия хочет отдать свою долю в Фонде мира на оборону Чада вместо Украины - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Венгрия хочет отдать свою долю в Фонде мира на оборону Чада вместо Украины
Венгрия хочет отдать свою долю в Фонде мира на оборону Чада вместо Украины - 09.09.2024, ПРАЙМ
Венгрия хочет отдать свою долю в Фонде мира на оборону Чада вместо Украины
Будапешт намерен отдать свою часть из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо оплаты поставок оружия Украине. Об этом заявил на пресс-конференции с... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T21:50+0300
2024-09-09T21:50+0300
политика
ес
венгрия
чад
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БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Будапешт намерен отдать свою часть из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо оплаты поставок оружия Украине. Об этом заявил на пресс-конференции с коллегой из Чада министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее он сказал, что Будапешт не станет блокировать пять миллиардов евро на оружие для Украины из Европейского фонда мира, если его долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или на иные не связанные с оружием цели. По словам Сийярто, венгерское правительство инициировало выделение ЕС 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада. Он добавил, что предложение будет обсуждаться на совете постпредов стран ЕС 26 сентября и Будапешт "надеется, что его примут".Министр также сообщил, что в ходе двухдневного визита делегации из Чада во главе с президентом Махаматом Деби удалось подписать комплекс соглашений, в том числе, в сфере противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве. Сийярто отметил, что для увеличения эффекта от присутствия Венгрии было решено превратить дипломатическое представительство страны в Нджамене в посольство, "которое поможет нам максимально эффективно развивать экономическое, образовательное и военное сотрудничество в рамках этого стратегического партнерства". Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) ЕС создал в марте 2021 года. Целью создания являлось повышение способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. EPF был рассчитан в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов, но большая его часть уже зарезервирована для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на военную помощь Киеву.
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ес, венгрия, чад, поддержка украины
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, ЧАД, поддержка Украины
21:50 09.09.2024
 
Венгрия хочет отдать свою долю в Фонде мира на оборону Чада вместо Украины

Сийярто: Венгрия хочет отдать свои 14 млн евро из Фонда мира Чаду вместо Украины

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Будапешт намерен отдать свою часть из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо оплаты поставок оружия Украине. Об этом заявил на пресс-конференции с коллегой из Чада министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее он сказал, что Будапешт не станет блокировать пять миллиардов евро на оружие для Украины из Европейского фонда мира, если его долю разрешат пустить на борьбу с миграцией или на иные не связанные с оружием цели.
По словам Сийярто, венгерское правительство инициировало выделение ЕС 14 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада. Он добавил, что предложение будет обсуждаться на совете постпредов стран ЕС 26 сентября и Будапешт "надеется, что его примут".
Министр также сообщил, что в ходе двухдневного визита делегации из Чада во главе с президентом Махаматом Деби удалось подписать комплекс соглашений, в том числе, в сфере противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве.
Сийярто отметил, что для увеличения эффекта от присутствия Венгрии было решено превратить дипломатическое представительство страны в Нджамене в посольство, "которое поможет нам максимально эффективно развивать экономическое, образовательное и военное сотрудничество в рамках этого стратегического партнерства".
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) ЕС создал в марте 2021 года. Целью создания являлось повышение способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. EPF был рассчитан в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов, но большая его часть уже зарезервирована для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на военную помощь Киеву.
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