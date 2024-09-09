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В России значительно выросли продажи одного алкогольного напитка - 09.09.2024, ПРАЙМ
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В России значительно выросли продажи одного алкогольного напитка
В России значительно выросли продажи одного алкогольного напитка - 09.09.2024, ПРАЙМ
В России значительно выросли продажи одного алкогольного напитка
Продажи ликерных вин в России за январь-август выросли на 57,3% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, игристых вин - на 31,6%,... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T08:35+0300
2024-09-09T08:35+0300
алкоголь
продажи
россия
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Продажи ликерных вин в России за январь-август выросли на 57,3% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, игристых вин - на 31,6%, виноградных - на 9,5%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, всего продажи ликерных вин в РФ за этот период составили 825,9 тысячи декалитров, игристых вин и шампанского - 9,2 миллиона, виноградных вин - 21,3 миллиона декалитров. Продажи коньяка возросли за отчетный период на 17,8%, до 5,95 миллиона декалитров, водки - на 2,7%, до 48,4 миллиона декалитров. В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за отчетный период на 3,2%, до 116,9 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции снизилась на 32,1% - до 8,953 миллиона декалитров.
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алкоголь, продажи, россия
алкоголь, продажи, РОССИЯ
08:35 09.09.2024
 
В России значительно выросли продажи одного алкогольного напитка

Росалкогольтабакконтроль: продажи ликерных вин в России в январе-августе выросли на 57,3%

© fotolia.com / Ahileos%Алкоголь
%Алкоголь - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© fotolia.com / Ahileos
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Продажи ликерных вин в России за январь-август выросли на 57,3% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, игристых вин - на 31,6%, виноградных - на 9,5%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
По данным ведомства, всего продажи ликерных вин в РФ за этот период составили 825,9 тысячи декалитров, игристых вин и шампанского - 9,2 миллиона, виноградных вин - 21,3 миллиона декалитров.
Продажи коньяка возросли за отчетный период на 17,8%, до 5,95 миллиона декалитров, водки - на 2,7%, до 48,4 миллиона декалитров.
В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за отчетный период на 3,2%, до 116,9 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции снизилась на 32,1% - до 8,953 миллиона декалитров.
Литейное производство - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
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