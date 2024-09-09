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Орбан не жалеет, что не предупредил Зеленского о визите в Москву, пишут СМИ
Орбан не жалеет, что не предупредил Зеленского о визите в Москву, пишут СМИ - 09.09.2024, ПРАЙМ
Орбан не жалеет, что не предупредил Зеленского о визите в Москву, пишут СМИ
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что поступил правильно, когда не предупредил главу киевского режима о своем запланированном визите в Москву,... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T17:14+0300
2024-09-09T17:14+0300
2024-09-09T17:14+0300
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БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что поступил правильно, когда не предупредил главу киевского режима о своем запланированном визите в Москву, передает венгерский портал ATV. "Отвечая на один из вопросов, он сказал, что не сообщил президенту Украины Зеленскому, что на следующий день проведет переговоры с президентом России Путиным, и посчитал это правильным", - сообщает новостной портал со ссылкой на закрытое выступление премьера в Кётче.В начале июля Орбан провел встречи с несколькими ключевыми мировыми лидерами, включая президентов России, Китая, Турции, США и Украины. После этого венгерский премьер передал свой план по урегулированию конфликта в Украине другим лидерам ЕС.Ранее венгерский лидер также подчеркивал, что перед разработкой многочисленных планов по мирным переговорам между Киевом и Москвой необходимо добиться прекращения огня.
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виктор орбан, владимир зеленский, владимир путин, мирные инициативы
Политика, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Владимир Путин, мирные инициативы
Орбан не жалеет, что не предупредил Зеленского о визите в Москву, пишут СМИ
ATV: Орбан не жалеет, что не предупредил Зеленского о своем визите в Москву
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что поступил правильно, когда не предупредил главу киевского режима о своем запланированном визите в Москву, передает венгерский портал ATV.
"Отвечая на один из вопросов, он сказал, что не сообщил президенту Украины Зеленскому, что на следующий день проведет переговоры с президентом России Путиным, и посчитал это правильным", - сообщает новостной портал со ссылкой на закрытое выступление премьера в Кётче.
В начале июля Орбан провел встречи с несколькими ключевыми мировыми лидерами, включая президентов России, Китая, Турции, США и Украины. После этого венгерский премьер передал свой план по урегулированию конфликта в Украине другим лидерам ЕС.
Ранее венгерский лидер также подчеркивал, что перед разработкой многочисленных планов по мирным переговорам между Киевом и Москвой необходимо добиться прекращения огня.
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