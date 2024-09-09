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Депутат Госдумы обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела Крыма
Депутат Госдумы обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела Крыма - 09.09.2024, ПРАЙМ
Депутат Госдумы обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов охарактеризовал отказ Евросоюза признать результаты выборов в регионе как враждебное вмешательство. Об этом он рассказал | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:34+0300
2024-09-09T15:34+0300
2024-09-09T15:34+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов охарактеризовал отказ Евросоюза признать результаты выборов в регионе как враждебное вмешательство. Об этом он рассказал в беседе с агентством РИА Новости."Европейский союз не является моральным камертоном или примером для подражания. Комментарии различных западных деятелей - это не что иное, как попытка вражеского вмешательства в наши выборы, и во внутренние дела Республики Крым", - отметил собеседник издания.Бабашов отметил, что страны ЕС находятся под американской оккупацией и не имеют суверенитета. Он также подчеркнул, что мнение Евросоюза по поводу внутренних дел Крыма не имеет значения.Ранее ЕС заявил о намерении не признавать легитимность выборов в крымский парламент и местные советы, а также пригрозил последствиями для тех, кто организовал и провел голосование в Крыму.Глава республики Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что выборы прошли без серьезных нарушений, открыто и демократично.
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крым, ес
Депутат Госдумы обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела Крыма
Депутат Госдумы Бабашов обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов охарактеризовал отказ Евросоюза признать результаты выборов в регионе как враждебное вмешательство. Об этом он рассказал в беседе с агентством РИА Новости.
"Европейский союз не является моральным камертоном или примером для подражания. Комментарии различных западных деятелей - это не что иное, как попытка вражеского вмешательства в наши выборы, и во внутренние дела Республики Крым", - отметил собеседник издания.
Бабашов отметил, что страны ЕС находятся под американской оккупацией и не имеют суверенитета. Он также подчеркнул, что мнение Евросоюза по поводу внутренних дел Крыма не имеет значения.
Ранее ЕС заявил о намерении не признавать легитимность выборов в крымский парламент и местные советы, а также пригрозил последствиями для тех, кто организовал и провел голосование в Крыму.
Глава республики Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что выборы прошли без серьезных нарушений, открыто и демократично.
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