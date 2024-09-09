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Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке

Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке - 09.09.2024, ПРАЙМ

Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке

Сейчас сложно говорить о возможных сроках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке, заявил журналистам министр... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T21:24+0300

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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Сейчас сложно говорить о возможных сроках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Очевидно, что рано или поздно высокоскоростное движение будет двигаться на восток нашей страны. О сроках пока сложно говорить. Но это очевидно", - сказал Старовойт, говоря о том, когда может появиться ВСМ на Дальнем Востоке.

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