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Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке
Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке - 09.09.2024, ПРАЙМ
Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке
Сейчас сложно говорить о возможных сроках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке, заявил журналистам министр... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T21:24+0300
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Сейчас сложно говорить о возможных сроках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Очевидно, что рано или поздно высокоскоростное движение будет двигаться на восток нашей страны. О сроках пока сложно говорить. Но это очевидно", - сказал Старовойт, говоря о том, когда может появиться ВСМ на Дальнем Востоке.
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Экономика, РОССИЯ, Минтранс РФ, ВСМ
Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке
Старовойт: пока сложно говорить о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке
ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Сейчас сложно говорить о возможных сроках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Очевидно, что рано или поздно высокоскоростное движение будет двигаться на восток нашей страны. О сроках пока сложно говорить. Но это очевидно", - сказал Старовойт, говоря о том, когда может появиться ВСМ на Дальнем Востоке.
Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ для Дальнего Востока