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Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке
Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке - 09.09.2024, ПРАЙМ
Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке
Сейчас сложно говорить о возможных сроках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке, заявил журналистам министр... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T21:24+0300
2024-09-09T21:25+0300
экономика
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Сейчас сложно говорить о возможных сроках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Очевидно, что рано или поздно высокоскоростное движение будет двигаться на восток нашей страны. О сроках пока сложно говорить. Но это очевидно", - сказал Старовойт, говоря о том, когда может появиться ВСМ на Дальнем Востоке.
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россия, минтранс рф, всм
Экономика, РОССИЯ, Минтранс РФ, ВСМ
21:24 09.09.2024 (обновлено: 21:25 09.09.2024)
 
Старовойт ответил на вопрос о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке

Старовойт: пока сложно говорить о сроках появления ВСМ на Дальнем Востоке

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Сейчас сложно говорить о возможных сроках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Очевидно, что рано или поздно высокоскоростное движение будет двигаться на восток нашей страны. О сроках пока сложно говорить. Но это очевидно", - сказал Старовойт, говоря о том, когда может появиться ВСМ на Дальнем Востоке.
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Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ для Дальнего Востока
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