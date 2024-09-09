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В ВТБ оценили экономию банка за счет замены зарубежных ИТ-решений
В ВТБ оценили экономию банка за счет замены зарубежных ИТ-решений - 09.09.2024, ПРАЙМ
В ВТБ оценили экономию банка за счет замены зарубежных ИТ-решений
ВТБ оценивает суммарную экономию банка за счет замены зарубежных ИТ-решений отечественными за период с 2021 по 2030 год в 100 миллиардов рублей, сообщил... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:26+0300
2024-09-09T16:26+0300
2024-09-09T16:26+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. ВТБ оценивает суммарную экономию банка за счет замены зарубежных ИТ-решений отечественными за период с 2021 по 2030 год в 100 миллиардов рублей, сообщил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик. "Технологический суверенитет - это важная не только с точки зрения политики, но и с точки зрения экономики задача, мы для себя ее просчитывали, и переход на новый технологический уклад, на новую архитектуру микросервисную для нас имеет... больше 100 миллиардов рублей позитивного эффекта за счет отказа от дорогого "железа", потому что "железо" для новых платформ, новой логики оно дешевле, и отказа от слоя больших дорогих СУБД (систем управления базами данных - ред.)", - сказал Кулик на пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week. Также он напомнил, что в течение полутора лет будет проведено объединение пяти банков, в числе которых "Открытие", РНКБ и "Почта банк" и подчеркнул, что одновременно с переводом клиентов этих банков будет осуществляться изменение технологического ландшафта работы банка. "Нам в течение ближайших полутора лет нужно произвести объединение пяти банков, из которых три - достаточно больших с точки зрения масштаба клиентов: банк "Открытие" - порядка, только физических лиц, 2,5 миллиона клиентов, 3 миллиона клиентов РНКБ и "Почта банк" - это третий по очередности, но не последний по размеру, тоже больше 3 миллионов - и это все тоже будет сочетаться вместе с импортозамещением. То есть фактически мы будем одновременно мигрировать клиентов из этих банков и одновременно менять наш (технологический – ред.) ландшафт", - сказал Кулик. В конце июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что интеграция РНКБ произойдет в мае 2025 года, тогда же он напомнил, что банк "Открытие" присоединяется к БМ-Банку в январские праздники 2025 года, а в рамках майских праздников в следующем году БМ-Банк присоединяется вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ, "Почта банк" предполагается присоединить к ВТБ "на рубеже годов, в январские праздники 2026 года". Для "Почта банка", как он тогда указал, рассматривается схема юридического присоединения с выкупом всех акций на баланс ВТБ по оценке независимого оценщика.
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россия, втб, технологии
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Технологии
В ВТБ оценили экономию банка за счет замены зарубежных ИТ-решений
Кулик: эффект от перехода на новый технологический уклад ВТБ составит 100 млрд руб
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. ВТБ оценивает суммарную экономию банка за счет замены зарубежных ИТ-решений отечественными за период с 2021 по 2030 год в 100 миллиардов рублей, сообщил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.
"Технологический суверенитет - это важная не только с точки зрения политики, но и с точки зрения экономики задача, мы для себя ее просчитывали, и переход на новый технологический уклад, на новую архитектуру микросервисную для нас имеет... больше 100 миллиардов рублей позитивного эффекта за счет отказа от дорогого "железа", потому что "железо" для новых платформ, новой логики оно дешевле, и отказа от слоя больших дорогих СУБД (систем управления базами данных - ред.)", - сказал Кулик на пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week.
Также он напомнил, что в течение полутора лет будет проведено объединение пяти банков, в числе которых "Открытие", РНКБ и "Почта банк" и подчеркнул, что одновременно с переводом клиентов этих банков будет осуществляться изменение технологического ландшафта работы банка.
"Нам в течение ближайших полутора лет нужно произвести объединение пяти банков, из которых три - достаточно больших с точки зрения масштаба клиентов: банк "Открытие" - порядка, только физических лиц, 2,5 миллиона клиентов, 3 миллиона клиентов РНКБ и "Почта банк" - это третий по очередности, но не последний по размеру, тоже больше 3 миллионов - и это все тоже будет сочетаться вместе с импортозамещением. То есть фактически мы будем одновременно мигрировать клиентов из этих банков и одновременно менять наш (технологический – ред.) ландшафт", - сказал Кулик.
В конце июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что интеграция РНКБ произойдет в мае 2025 года, тогда же он напомнил, что банк "Открытие" присоединяется к БМ-Банку в январские праздники 2025 года, а в рамках майских праздников в следующем году БМ-Банк присоединяется вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ, "Почта банк" предполагается присоединить к ВТБ "на рубеже годов, в январские праздники 2026 года". Для "Почта банка", как он тогда указал, рассматривается схема юридического присоединения с выкупом всех акций на баланс ВТБ по оценке независимого оценщика.