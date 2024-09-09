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ЕР побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края
ЕР побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края - 09.09.2024, ПРАЙМ
ЕР побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края. Как следует из данных ЦИК, после обработки 100% голосов партия набрала... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T06:09+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края. Как следует из данных ЦИК, после обработки 100% голосов партия набрала 45,93% голосов.Второе место, по данным табло, занимает ЛДПР с результатом 16,75%, на третьем месте оказалась КПРФ, набравшая 12,59%. Далее следуют "Справедливая Россия - за Правду" (7,32%), "Новые люди" (5,35%), Партия пенсионеров (4,07%), "Коммунисты России" (2,01%) и партия "Родина" с результатом 0,89%.
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Политика, Единая Россия, Хабаровский край
ЕР побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края
ЕР побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края с 45,93%
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края. Как следует из данных ЦИК, после обработки 100% голосов партия набрала 45,93% голосов.
Второе место, по данным табло, занимает ЛДПР с результатом 16,75%, на третьем месте оказалась КПРФ, набравшая 12,59%. Далее следуют "Справедливая Россия - за Правду" (7,32%), "Новые люди" (5,35%), Партия пенсионеров (4,07%), "Коммунисты России" (2,01%) и партия "Родина" с результатом 0,89%.
Демешин лидирует на выборах губернатора Хабаровского края