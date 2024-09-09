Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕР побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240909/vybory-851433381.html
ЕР побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края
ЕР побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края - 09.09.2024, ПРАЙМ
ЕР побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края. Как следует из данных ЦИК, после обработки 100% голосов партия набрала... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T06:09+0300
2024-09-09T06:09+0300
политика
единая россия
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/img/82272/96/822729635_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1809896e4864a6212963606451f3c76d.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края. Как следует из данных ЦИК, после обработки 100% голосов партия набрала 45,93% голосов.Второе место, по данным табло, занимает ЛДПР с результатом 16,75%, на третьем месте оказалась КПРФ, набравшая 12,59%. Далее следуют "Справедливая Россия - за Правду" (7,32%), "Новые люди" (5,35%), Партия пенсионеров (4,07%), "Коммунисты России" (2,01%) и партия "Родина" с результатом 0,89%.
https://1prime.ru/20240908/demeshin-851425741.html
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82272/96/822729635_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b1bb5fa8fa456aa22d69814310cb049.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
единая россия, хабаровский край
Политика, Единая Россия, Хабаровский край
06:09 09.09.2024
 
ЕР побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края

ЕР побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края с 45,93%

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк"Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край)
Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край) - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательную думу Хабаровского края. Как следует из данных ЦИК, после обработки 100% голосов партия набрала 45,93% голосов.
Второе место, по данным табло, занимает ЛДПР с результатом 16,75%, на третьем месте оказалась КПРФ, набравшая 12,59%. Далее следуют "Справедливая Россия - за Правду" (7,32%), "Новые люди" (5,35%), Партия пенсионеров (4,07%), "Коммунисты России" (2,01%) и партия "Родина" с результатом 0,89%.
Дмитрий Демешин, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Демешин лидирует на выборах губернатора Хабаровского края
Вчера, 18:16
 
ПолитикаЕдиная РоссияХабаровский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала