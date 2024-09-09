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Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области - 09.09.2024, ПРАЙМ
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона. Как передает Telegram-канал областной... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T06:12+0300
2024-09-09T06:19+0300
политика
оренбургская область
выборы губернатора
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона. Как передает Telegram-канал областной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов действующий глава региона набирает с 78,14% голосов. Вместе с тем в сообщении указывается, что на второй позиции оказался Рамиль Гафаров ("Коммунисты России"), набрав 7,28% голосов, третье место заняла Екатерина Калегина ("Новые люди") с 6,59%, четвертая - Оксана Набатчикова, представляющая партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", с 6,15%.Отмечается, что явка на выборы главы региона составила 52,59%.
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оренбургская область, выборы губернатора
Политика, Оренбургская область, выборы губернатора
06:12 09.09.2024 (обновлено: 06:19 09.09.2024)
 
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области

Избирком: Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбуржья с 78,14% голосов

© POOL | Перейти в медиабанкДенис Паслер, губернатор Оренбургской области
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области
© POOL
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона. Как передает Telegram-канал областной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов действующий глава региона набирает с 78,14% голосов.
Вместе с тем в сообщении указывается, что на второй позиции оказался Рамиль Гафаров ("Коммунисты России"), набрав 7,28% голосов, третье место заняла Екатерина Калегина ("Новые люди") с 6,59%, четвертая - Оксана Набатчикова, представляющая партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", с 6,15%.
Георгий Филимонов, временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области
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Вчера, 22:59
Отмечается, что явка на выборы главы региона составила 52,59%.
 
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