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Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай
Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай - 09.09.2024, ПРАЙМ
Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак, представляющий партию "Единая Россия", становится победителем на выборах главы... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T06:32+0300
2024-09-09T06:32+0300
2024-09-09T06:37+0300
политика
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак, представляющий партию "Единая Россия", становится победителем на выборах главы республики. Как следует из данных Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Турчак набрал 74,09% голосов.На второй позиции оказался Александр Кириллов (ЛДПР), набравший 10,02%, на третьем - Олег Добрынин ("Родина"), который получил 6,31% голосов.
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алтай, глава
Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай
ЦИК: Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай с 74,09%
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак, представляющий партию "Единая Россия", становится победителем на выборах главы республики. Как следует из данных Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Турчак набрал 74,09% голосов.
На второй позиции оказался Александр Кириллов (ЛДПР), набравший 10,02%, на третьем - Олег Добрынин ("Родина"), который получил 6,31% голосов.
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области