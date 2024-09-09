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Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай

Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай - 09.09.2024, ПРАЙМ

Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак, представляющий партию "Единая Россия", становится победителем на выборах главы... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T06:32+0300

2024-09-09T06:32+0300

2024-09-09T06:37+0300

политика

алтай

глава

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак, представляющий партию "Единая Россия", становится победителем на выборах главы республики. Как следует из данных Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Турчак набрал 74,09% голосов.На второй позиции оказался Александр Кириллов (ЛДПР), набравший 10,02%, на третьем - Олег Добрынин ("Родина"), который получил 6,31% голосов.

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