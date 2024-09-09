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"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая

"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая

Партия "Единая Россия" выигрывает на выборах в госсобрание Республики Алтай. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, ЕР набрала 53,84%... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T06:41+0300

2024-09-09T06:41+0300

2024-09-09T06:45+0300

политика

алтай

парламентские выборы

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" выигрывает на выборах в госсобрание Республики Алтай. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, ЕР набрала 53,84% голосов.Втрое место, по данным ЦИК, заняла ЛДПР , получившая 18,17%, третье - КПРФ с 13,63% голосов.

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алтай, парламентские выборы