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"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая - 09.09.2024, ПРАЙМ
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"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая
"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая
Партия "Единая Россия" выигрывает на выборах в госсобрание Республики Алтай. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, ЕР набрала 53,84%... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T06:41+0300
2024-09-09T06:45+0300
политика
алтай
парламентские выборы
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" выигрывает на выборах в госсобрание Республики Алтай. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, ЕР набрала 53,84% голосов.Втрое место, по данным ЦИК, заняла ЛДПР , получившая 18,17%, третье - КПРФ с 13,63% голосов.
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алтай, парламентские выборы
Политика, АЛТАЙ, парламентские выборы
06:41 09.09.2024 (обновлено: 06:45 09.09.2024)
 
"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая

ЦИК: "Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Алтая с 53,84% голосов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк#ОткрываяРоссию. Республика Алтай
#ОткрываяРоссию. Республика Алтай - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" выигрывает на выборах в госсобрание Республики Алтай. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, ЕР набрала 53,84% голосов.
Втрое место, по данным ЦИК, заняла ЛДПР , получившая 18,17%, третье - КПРФ с 13,63% голосов.
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