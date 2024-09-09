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Середюк побеждает на выборах главы Кузбасса
Середюк побеждает на выборах главы Кузбасса - 09.09.2024, ПРАЙМ
Середюк побеждает на выборах главы Кузбасса
Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Илья Середюк, представляющий партию "Единая Россия" становится победителем на выборах губернатора... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T07:04+0300
2024-09-09T07:04+0300
2024-09-09T07:04+0300
политика
кемеровская область
выборы губернатора
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Илья Середюк, представляющий партию "Единая Россия" становится победителем на выборах губернатора. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, он получил 78,38% голосов.На втором месте оказалась Мария Городештян (ЛДПР), набравшая 7,18%, третье место занял Александр Карпов ( КПРФ) с 5,93% голосов.
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кемеровская область, выборы губернатора
Политика, Кемеровская область, выборы губернатора
Середюк побеждает на выборах главы Кузбасса
ЦИК: Середюк побеждает на выборах главы Кузбасса с 78,38% голосов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Илья Середюк, представляющий партию "Единая Россия" становится победителем на выборах губернатора. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, он получил 78,38% голосов.
На втором месте оказалась Мария Городештян (ЛДПР), набравшая 7,18%, третье место занял Александр Карпов ( КПРФ) с 5,93% голосов.
Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области