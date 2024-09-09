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Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму Ростовской области - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму Ростовской области
Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму Ростовской области - 09.09.2024, ПРАЙМ
Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму Ростовской области
Бывший зампредседателя российского правительства Виктория Абрамченко, представляющая партию "Единая Россия", побеждает на довыборах в Государственную думу по... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T07:12+0300
2024-09-09T07:15+0300
политика
ростовская область
парламентские выборы
виктория абрамченко
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бывший зампредседателя российского правительства Виктория Абрамченко, представляющая партию "Единая Россия", побеждает на довыборах в Государственную думу по одномандатному округу №152 в Ростовской области. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, она получает 75,73% голосов.Второе место заняла Наталья Оськина от КПРФ, набрав 11,28%, на третьем месте оказался Максим Федоров, представляющий "Справедливая Россия - за правду", с 4,44%.
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ростовская область
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ростовская область, парламентские выборы, виктория абрамченко
Политика, Ростовская область, парламентские выборы, Виктория Абрамченко
07:12 09.09.2024 (обновлено: 07:15 09.09.2024)
 
Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму Ростовской области

ЦИК: Абрамченко побеждает на довыборах в ГД Ростовской области с 75,73% голосов

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бывший зампредседателя российского правительства Виктория Абрамченко, представляющая партию "Единая Россия", побеждает на довыборах в Государственную думу по одномандатному округу №152 в Ростовской области. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, она получает 75,73% голосов.
Второе место заняла Наталья Оськина от КПРФ, набрав 11,28%, на третьем месте оказался Максим Федоров, представляющий "Справедливая Россия - за правду", с 4,44%.
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