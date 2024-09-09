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Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму Ростовской области

Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму Ростовской области - 09.09.2024, ПРАЙМ

Абрамченко побеждает на довыборах в Госдуму Ростовской области

Бывший зампредседателя российского правительства Виктория Абрамченко, представляющая партию "Единая Россия", побеждает на довыборах в Государственную думу по... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T07:12+0300

2024-09-09T07:12+0300

2024-09-09T07:15+0300

политика

ростовская область

парламентские выборы

виктория абрамченко

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бывший зампредседателя российского правительства Виктория Абрамченко, представляющая партию "Единая Россия", побеждает на довыборах в Государственную думу по одномандатному округу №152 в Ростовской области. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, она получает 75,73% голосов.Второе место заняла Наталья Оськина от КПРФ, набрав 11,28%, на третьем месте оказался Максим Федоров, представляющий "Справедливая Россия - за правду", с 4,44%.

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ростовская область

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ростовская область, парламентские выборы, виктория абрамченко