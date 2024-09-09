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"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя - 09.09.2024, ПРАЙМ
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"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя
"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя
"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, партия... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T07:20+0300
2024-09-09T07:21+0300
политика
севастополь
заксобрание
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, партия получила 71,61% голосов.Второе место заняла партия "Новые люди", набрав 6,98% голосов, на третьем месте оказалась ЛДПР с результатом 6,87%.
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севастополь, заксобрание
Политика, СЕВАСТОПОЛЬ, Заксобрание
07:20 09.09.2024 (обновлено: 07:21 09.09.2024)
 
"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя

ЦИК РФ: ЕР побеждает на выборах в заксобрание Севастополя с 71,61% голосов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, партия получила 71,61% голосов.
Второе место заняла партия "Новые люди", набрав 6,98% голосов, на третьем месте оказалась ЛДПР с результатом 6,87%.
Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области
Вчера, 22:26
 
ПолитикаСЕВАСТОПОЛЬЗаксобрание
 
 
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