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"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя
"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя - 09.09.2024, ПРАЙМ
"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя
"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, партия... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T07:20+0300
2024-09-09T07:20+0300
2024-09-09T07:21+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, партия получила 71,61% голосов.Второе место заняла партия "Новые люди", набрав 6,98% голосов, на третьем месте оказалась ЛДПР с результатом 6,87%.
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севастополь, заксобрание
Политика, СЕВАСТОПОЛЬ, Заксобрание
"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя
ЦИК РФ: ЕР побеждает на выборах в заксобрание Севастополя с 71,61% голосов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, партия получила 71,61% голосов.
Второе место заняла партия "Новые люди", набрав 6,98% голосов, на третьем месте оказалась ЛДПР с результатом 6,87%.
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