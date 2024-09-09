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"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя

"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Севастополя

"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, партия... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T07:20+0300

2024-09-09T07:20+0300

2024-09-09T07:21+0300

политика

севастополь

заксобрание

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, партия получила 71,61% голосов.Второе место заняла партия "Новые люди", набрав 6,98% голосов, на третьем месте оказалась ЛДПР с результатом 6,87%.

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севастополь

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севастополь, заксобрание