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Действующий глава Калмыкии Хасиков побеждает на выборах главы республики

Действующий глава Калмыкии Хасиков побеждает на выборах главы республики - 09.09.2024, ПРАЙМ

Действующий глава Калмыкии Хасиков побеждает на выборах главы республики

Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков, представляющий партию "Единая Россия", выигрывает на выборах главы республики. Центризбирком после обработки 100%... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T07:27+0300

2024-09-09T07:27+0300

2024-09-09T07:27+0300

политика

калмыкия

глава

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков, представляющий партию "Единая Россия", выигрывает на выборах главы республики. Центризбирком после обработки 100% протоколов сообщает, что действующий глава республики получил 79,95% голосов.На втором месте, по данным ЦИК, оказался Михаил Намруев от КПРФ, получивший 9,12%, третье место заняла Айса Баянова, представляющая партию "Новые люди", набрав 5,85%.

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калмыкия

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калмыкия, глава