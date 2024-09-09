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Глава Липецкой области Артамонов побеждает на выборах губернатора - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Глава Липецкой области Артамонов побеждает на выборах губернатора
Глава Липецкой области Артамонов побеждает на выборах губернатора - 09.09.2024, ПРАЙМ
Глава Липецкой области Артамонов побеждает на выборах губернатора
Действующий глава региона Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") побеждает на губернаторских выборах. По данным Центризбиркома, после обработки 100% | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T07:31+0300
2024-09-09T07:32+0300
политика
выборы губернатора
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Действующий глава региона Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") побеждает на губернаторских выборах. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Артамонов получает с 81,16% голосов.Вторым идет Анатолий Емельянов, представляющий ЛДПР, с 5,94%, на третьем месте оказался Юрий Логинов ("Коммунисты России"), получивший 5,38% голосов.
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выборы губернатора
Политика, выборы губернатора
07:31 09.09.2024 (обновлено: 07:32 09.09.2024)
 
Глава Липецкой области Артамонов побеждает на выборах губернатора

ЦИК: Глава Липецкой области Артамонов побеждает на выборах губернатора с 81,16%

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИгорь Артамонов, губернатор Липецкой области
Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Действующий глава региона Липецкой области Игорь Артамонов ("Единая Россия") побеждает на губернаторских выборах. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Артамонов получает с 81,16% голосов.
Вторым идет Анатолий Емельянов, представляющий ЛДПР, с 5,94%, на третьем месте оказался Юрий Логинов ("Коммунисты России"), получивший 5,38% голосов.
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