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Врио главы Самарской области Федорищев побеждает на выборах губернатора - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Врио главы Самарской области Федорищев побеждает на выборах губернатора
Врио главы Самарской области Федорищев побеждает на выборах губернатора - 09.09.2024, ПРАЙМ
Врио главы Самарской области Федорищев побеждает на выборах губернатора
Временно исполняющий обязанности главы Самарской области Вячеслав Федорищев, представляющий партию "Единая Россия", побеждает на губернаторских выборах. Как... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T07:46+0300
2024-09-09T07:52+0300
политика
самарская область
выборы губернатора
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Самарской области Вячеслав Федорищев, представляющий партию "Единая Россия", побеждает на губернаторских выборах. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, Федорищев получает 79,56% голосов.Вторым с большим отрывом следует представитель КПРФ Алексей Лескин, набравший 6,93% голосов, на третьем месте - Наталья Бисярина (ЛДПР), за которую проголосовали 5,98% избирателей.
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самарская область, выборы губернатора
Политика, Самарская область, выборы губернатора
07:46 09.09.2024 (обновлено: 07:52 09.09.2024)
 
Врио главы Самарской области Федорищев побеждает на выборах губернатора

ЦИК: Федорищев побеждает на выборах губернатора Самарской области с 79,56%

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода России. Самара
Города России. Самара - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Самарской области Вячеслав Федорищев, представляющий партию "Единая Россия", побеждает на губернаторских выборах. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, Федорищев получает 79,56% голосов.
Вторым с большим отрывом следует представитель КПРФ Алексей Лескин, набравший 6,93% голосов, на третьем месте - Наталья Бисярина (ЛДПР), за которую проголосовали 5,98% избирателей.
Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области
Вчера, 22:26
 
ПолитикаСамарская областьвыборы губернатора
 
 
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