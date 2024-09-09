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Врио главы Самарской области Федорищев побеждает на выборах губернатора
Врио главы Самарской области Федорищев побеждает на выборах губернатора - 09.09.2024, ПРАЙМ
Врио главы Самарской области Федорищев побеждает на выборах губернатора
Временно исполняющий обязанности главы Самарской области Вячеслав Федорищев, представляющий партию "Единая Россия", побеждает на губернаторских выборах. Как... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T07:46+0300
2024-09-09T07:46+0300
2024-09-09T07:52+0300
политика
самарская область
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Самарской области Вячеслав Федорищев, представляющий партию "Единая Россия", побеждает на губернаторских выборах. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, Федорищев получает 79,56% голосов.Вторым с большим отрывом следует представитель КПРФ Алексей Лескин, набравший 6,93% голосов, на третьем месте - Наталья Бисярина (ЛДПР), за которую проголосовали 5,98% избирателей.
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самарская область, выборы губернатора
Политика, Самарская область, выборы губернатора
Врио главы Самарской области Федорищев побеждает на выборах губернатора
ЦИК: Федорищев побеждает на выборах губернатора Самарской области с 79,56%
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Самарской области Вячеслав Федорищев, представляющий партию "Единая Россия", побеждает на губернаторских выборах. Как сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов, Федорищев получает 79,56% голосов.
Вторым с большим отрывом следует представитель КПРФ Алексей Лескин, набравший 6,93% голосов, на третьем месте - Наталья Бисярина (ЛДПР), за которую проголосовали 5,98% избирателей.
Лимаренко побеждает на выборах главы Сахалинской области