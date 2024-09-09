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Филимонов побеждает на выборах губернатора Вологодской области - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Филимонов побеждает на выборах губернатора Вологодской области
Филимонов побеждает на выборах губернатора Вологодской области - 09.09.2024, ПРАЙМ
Филимонов побеждает на выборах губернатора Вологодской области
Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов, представляющий партию "Единая Россия", становится победителем губернаторских... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T08:00+0300
2024-09-09T08:01+0300
политика
вологодская область
выборы губернатора
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов, представляющий партию "Единая Россия", становится победителем губернаторских выборов. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов он получает 62,30% голосов.Вторую позицию занимает представитель КПРФ Александр Морозов, набравший 19,33% голосов, третью - Антон Гримов от ЛДПР с 8,28%.
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вологодская область
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вологодская область, выборы губернатора
Политика, Вологодская область, выборы губернатора
08:00 09.09.2024 (обновлено: 08:01 09.09.2024)
 
Филимонов побеждает на выборах губернатора Вологодской области

Филимонов побеждает на выборах губернатора Вологодской области с 62,30% голосов

© РИА Новости . Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкДомик в Тотьме
Домик в Тотьме - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Юлий Ахромеев
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов, представляющий партию "Единая Россия", становится победителем губернаторских выборов. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов он получает 62,30% голосов.
Вторую позицию занимает представитель КПРФ Александр Морозов, набравший 19,33% голосов, третью - Антон Гримов от ЛДПР с 8,28%.
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
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ПолитикаВологодская областьвыборы губернатора
 
 
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