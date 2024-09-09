https://1prime.ru/20240909/vybory-851435284.html

Филимонов побеждает на выборах губернатора Вологодской области

Филимонов побеждает на выборах губернатора Вологодской области - 09.09.2024, ПРАЙМ

Филимонов побеждает на выборах губернатора Вологодской области

Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов, представляющий партию "Единая Россия", становится победителем губернаторских... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T08:00+0300

2024-09-09T08:00+0300

2024-09-09T08:01+0300

политика

вологодская область

выборы губернатора

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов, представляющий партию "Единая Россия", становится победителем губернаторских выборов. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов он получает 62,30% голосов.Вторую позицию занимает представитель КПРФ Александр Морозов, набравший 19,33% голосов, третью - Антон Гримов от ЛДПР с 8,28%.

https://1prime.ru/20240909/vybory-851433489.html

вологодская область

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вологодская область, выборы губернатора