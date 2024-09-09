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Москва умеет бороться с иностранным вмешательством в выборы, заявил МИД - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Москва умеет бороться с иностранным вмешательством в выборы, заявил МИД
Москва умеет бороться с иностранным вмешательством в выборы, заявил МИД - 09.09.2024, ПРАЙМ
Москва умеет бороться с иностранным вмешательством в выборы, заявил МИД
Москва знает, как справляться с вмешательством Вашингтона и Лондона в свои внутренние дела, включая выборы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T17:08+0300
2024-09-09T17:10+0300
политика
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Москва знает, как справляться с вмешательством Вашингтона и Лондона в свои внутренние дела, включая выборы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.По словам главы внешнеполитического ведомства России, попытки вмешательства являются характерными для США и их главных союзников, однако им так и не удалось воплотить свои намерения против России.Министр подчеркнул, что, хотя в некоторых случаях такие попытки могут сработать, в отношении России они имеют противоположный эффект и лишь сплачивают общество и народ."Мы знаем, как с этим бороться, а они до сих пор не могут понять, что многолетние попытки разбередить российское общество неизбежно заканчиваются полным провалом, как это произошло и на сей раз", - резюмировал Лавров.
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россия, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров
17:08 09.09.2024 (обновлено: 17:10 09.09.2024)
 
Москва умеет бороться с иностранным вмешательством в выборы, заявил МИД

Лавров: Москва знает, как бороться с иностранным вмешательством в выборы

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Москва знает, как справляться с вмешательством Вашингтона и Лондона в свои внутренние дела, включая выборы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства России, попытки вмешательства являются характерными для США и их главных союзников, однако им так и не удалось воплотить свои намерения против России.
Министр подчеркнул, что, хотя в некоторых случаях такие попытки могут сработать, в отношении России они имеют противоположный эффект и лишь сплачивают общество и народ.
"Мы знаем, как с этим бороться, а они до сих пор не могут понять, что многолетние попытки разбередить российское общество неизбежно заканчиваются полным провалом, как это произошло и на сей раз", - резюмировал Лавров.
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ПолитикаРОССИЯСергей Лавров
 
 
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