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Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами

Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами - 09.09.2024, ПРАЙМ

Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами

Президент России Владимир Путин дал кабмину РФ поручение рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, независимо от... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T20:23+0300

2024-09-09T20:23+0300

2024-09-09T20:59+0300

россия

владимир путин

правительство рф

поручение путина

выплаты

дети-инвалиды

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал кабмину РФ поручение рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства. Соответствующий перечень поручений разместили на сайте Кремля. В документе сказано, что правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о внесении в российское законодательство изменений, направленных на осуществление ежемесячных выплат трудоспособным лицам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом. Согласно документу, сумма должна составлять десять тысяч рублей вне зависимости от факта родства таких лиц с ребенком. Планируется предусмотреть ежегодную индексацию этих выплат не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Также будет определен порядок подтверждения лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), факта ухода за детьми-инвалидами.

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россия, владимир путин, правительство рф, поручение путина, выплаты, дети-инвалиды