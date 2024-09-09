https://1prime.ru/20240909/vyplaty-851461058.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами - 09.09.2024, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами
Президент России Владимир Путин дал кабмину РФ поручение рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, независимо от... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T20:23+0300
2024-09-09T20:23+0300
2024-09-09T20:59+0300
россия
владимир путин
правительство рф
поручение путина
выплаты
дети-инвалиды
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850121146_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_2b6206a62d9dc2ce02899711aec52702.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал кабмину РФ поручение рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства. Соответствующий перечень поручений разместили на сайте Кремля. В документе сказано, что правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о внесении в российское законодательство изменений, направленных на осуществление ежемесячных выплат трудоспособным лицам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом. Согласно документу, сумма должна составлять десять тысяч рублей вне зависимости от факта родства таких лиц с ребенком. Планируется предусмотреть ежегодную индексацию этих выплат не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Также будет определен порядок подтверждения лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), факта ухода за детьми-инвалидами.
https://1prime.ru/20240808/posobie-850762995.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850121146_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e3a73de9c79430fffbedfdd429d3433e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, правительство рф, поручение путина, выплаты, дети-инвалиды
РОССИЯ, Владимир Путин, Правительство РФ, поручение Путина, выплаты, дети-инвалиды
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах ухаживающим за детьми-инвалидами
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал кабмину РФ поручение рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства. Соответствующий перечень поручений разместили на сайте Кремля.
В документе сказано, что правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о внесении в российское законодательство изменений, направленных на осуществление ежемесячных выплат трудоспособным лицам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом. Согласно документу, сумма должна составлять десять тысяч рублей вне зависимости от факта родства таких лиц с ребенком. Планируется предусмотреть ежегодную индексацию этих выплат не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Также будет определен порядок подтверждения лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), факта ухода за детьми-инвалидами.
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам