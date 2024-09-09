Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240909/vyplaty-851461058.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами - 09.09.2024, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами
Президент России Владимир Путин дал кабмину РФ поручение рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, независимо от... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T20:23+0300
2024-09-09T20:59+0300
россия
владимир путин
правительство рф
поручение путина
выплаты
дети-инвалиды
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850121146_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_2b6206a62d9dc2ce02899711aec52702.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал кабмину РФ поручение рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства. Соответствующий перечень поручений разместили на сайте Кремля. В документе сказано, что правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о внесении в российское законодательство изменений, направленных на осуществление ежемесячных выплат трудоспособным лицам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом. Согласно документу, сумма должна составлять десять тысяч рублей вне зависимости от факта родства таких лиц с ребенком. Планируется предусмотреть ежегодную индексацию этих выплат не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Также будет определен порядок подтверждения лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), факта ухода за детьми-инвалидами.
https://1prime.ru/20240808/posobie-850762995.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850121146_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e3a73de9c79430fffbedfdd429d3433e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, правительство рф, поручение путина, выплаты, дети-инвалиды
РОССИЯ, Владимир Путин, Правительство РФ, поручение Путина, выплаты, дети-инвалиды
20:23 09.09.2024 (обновлено: 20:59 09.09.2024)
 
Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами

Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах ухаживающим за детьми-инвалидами

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал кабмину РФ поручение рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства. Соответствующий перечень поручений разместили на сайте Кремля.
В документе сказано, что правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о внесении в российское законодательство изменений, направленных на осуществление ежемесячных выплат трудоспособным лицам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом. Согласно документу, сумма должна составлять десять тысяч рублей вне зависимости от факта родства таких лиц с ребенком. Планируется предусмотреть ежегодную индексацию этих выплат не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Также будет определен порядок подтверждения лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), факта ухода за детьми-инвалидами.
Роддом Саввино в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным женщинам
8 августа, 22:57
 
РОССИЯВладимир ПутинПравительство РФпоручение Путинавыплатыдети-инвалиды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала