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В ГД предложили выплачивать многодетным семьям переселенцев 450 000 рублей

В ГД предложили выплачивать многодетным семьям переселенцев 450 000 рублей - 09.09.2024, ПРАЙМ

В ГД предложили выплачивать многодетным семьям переселенцев 450 000 рублей

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР обратились к правительству РФ с предложением о рассмотрении меры поддержки многодетным семьям переселенцев в виде единоразовой... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T22:05+0300

2024-09-09T22:05+0300

2024-09-09T22:05+0300

россия

госдума

переселение

выплаты

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР обратились к правительству РФ с предложением о рассмотрении меры поддержки многодетным семьям переселенцев в виде единоразовой выплаты в размере 450 000 рублей. Об этом сообщил агенству РИА Новости депутат ГД Владимир Кошелев. "Не даем преференций многодетным семьям переселенцев, а им можно было бы в помощь и дать единоразовую выплату. Предложим коллегам из правительства рассмотреть и такую меру поддержки", — сказал он. Парламентарий напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. По его словам, эта мера поддержки очень своевременная и актуальная и ЛДПР давно о ней говорила. Кошелев также выразил мнение, что коллегам из правительства РФ пора обратить внимание на инициативу, которую в свое время предлагал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, а именно выплачивать по 450 тысяч рублей многодетным семьям переселенцев в Россию. Депутат отметил, что за последнее время был принят ряд важных законов в поддержку переселенцев, например, недавний закон об упрощенном порядке выдачи вида на жительство участникам госпрограммы переселения соотечественников – репатриантам. При этом ЛДПР недавно внесла законопроект — особый Упрощенный порядок регистрации по месту пребывания для вынужденных переселенцев — в соответствии с недавним указом президента РФ, добавил Кошелев.

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россия, госдума, переселение, выплаты