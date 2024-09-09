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Юань открыл торги 9 сентября ростом
Юань открыл торги 9 сентября ростом - 09.09.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 9 сентября ростом
Курс рубля в начале торгов понедельника снижается к юаню: курс китайской валюты растет до 12,64 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T10:05+0300
2024-09-09T10:05+0300
2024-09-09T10:05+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника снижается к юаню: курс китайской валюты растет до 12,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 2 копейки, до 12,64 рубля
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 9 сентября ростом
Курс юаня на Московской бирже растет до 12,64 руб
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника снижается к юаню: курс китайской валюты растет до 12,64 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 2 копейки, до 12,64 рубля