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Украинского дипломата в Грузии "попросили на выход" из-за стиральных машин - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Украинского дипломата в Грузии "попросили на выход" из-за стиральных машин
Украинского дипломата в Грузии "попросили на выход" из-за стиральных машин - 09.09.2024, ПРАЙМ
Украинского дипломата в Грузии "попросили на выход" из-за стиральных машин
Михаил Харишин, занимавший должность временно поверенного в делах Украины в Грузии, был отстранен из-за покупки стиральных машин, рассказал премьер страны... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T11:34+0300
2024-09-09T11:34+0300
политика
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ТБИЛИСИ, 9 сен - ПРАЙМ. Михаил Харишин, занимавший должность временно поверенного в делах Украины в Грузии, был отстранен из-за покупки стиральных машин, рассказал премьер страны Ираклий Кобахидзе. "Конкретный представитель, если не ошибаюсь, дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва", - объяснил премьер Грузии. В ходе брифинга по факту случившегося Кобахидзе подчеркнул, что покупка стиральных машин в условиях российско-украинского кризиса и введенного на территории Украины военного положения была расценена неуместной. Премьер добавил, что данное решение не является политическим актом.Ранее новый глава украинского министерства иностранных дел Андрей Сибига отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина.
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украина, грузия, отзыв
Политика, УКРАИНА, ГРУЗИЯ, отзыв
11:34 09.09.2024
 
Украинского дипломата в Грузии "попросили на выход" из-за стиральных машин

Кобахидзе: временно поверенный Михаил Харишин был уволен из-за закупки стиральных машин

CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / TbilisiТбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / Tbilisi
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ТБИЛИСИ, 9 сен - ПРАЙМ. Михаил Харишин, занимавший должность временно поверенного в делах Украины в Грузии, был отстранен из-за покупки стиральных машин, рассказал премьер страны Ираклий Кобахидзе.
"Конкретный представитель, если не ошибаюсь, дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва", - объяснил премьер Грузии.
В ходе брифинга по факту случившегося Кобахидзе подчеркнул, что покупка стиральных машин в условиях российско-украинского кризиса и введенного на территории Украины военного положения была расценена неуместной. Премьер добавил, что данное решение не является политическим актом.
Ранее новый глава украинского министерства иностранных дел Андрей Сибига отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина.
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