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Украинского дипломата в Грузии "попросили на выход" из-за стиральных машин

Украинского дипломата в Грузии "попросили на выход" из-за стиральных машин - 09.09.2024, ПРАЙМ

Украинского дипломата в Грузии "попросили на выход" из-за стиральных машин

Михаил Харишин, занимавший должность временно поверенного в делах Украины в Грузии, был отстранен из-за покупки стиральных машин, рассказал премьер страны... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T11:34+0300

2024-09-09T11:34+0300

2024-09-09T11:34+0300

политика

украина

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отзыв

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ТБИЛИСИ, 9 сен - ПРАЙМ. Михаил Харишин, занимавший должность временно поверенного в делах Украины в Грузии, был отстранен из-за покупки стиральных машин, рассказал премьер страны Ираклий Кобахидзе. "Конкретный представитель, если не ошибаюсь, дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва", - объяснил премьер Грузии. В ходе брифинга по факту случившегося Кобахидзе подчеркнул, что покупка стиральных машин в условиях российско-украинского кризиса и введенного на территории Украины военного положения была расценена неуместной. Премьер добавил, что данное решение не является политическим актом.Ранее новый глава украинского министерства иностранных дел Андрей Сибига отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина.

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