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В ЕС признали зависимость от импорта технологий и критически важного сырья
В ЕС признали зависимость от импорта технологий и критически важного сырья - 09.09.2024, ПРАЙМ
В ЕС признали зависимость от импорта технологий и критически важного сырья
Европейский союз зависит от импорта около 40% критически важного сырья и технологий из третьих стран, и не сможет преодолеть эту зависимость в ближайшем... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T12:55+0300
2024-09-09T12:55+0300
2024-09-09T12:55+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Европейский союз зависит от импорта около 40% критически важного сырья и технологий из третьих стран, и не сможет преодолеть эту зависимость в ближайшем будущем. Об этом говорится в докладе бывшего главы ЕЦБ Марио Драги."Европа имеет обширные внешние зависимости, включая области критически важных сырьевых ресурсов и передовых технологий… Около 40% импорта в ЕС поступает от небольшого числа поставщиков, и его трудно заменить", - сказано в тексте доклада.Доклад также указывает на фундаментальные проблемы на европейском энергетическом рынке, включая нехватку природных ресурсов, и отмечает, что цены на природный газ в ЕС выше в четыре-пять раз, чем в США.Разрыв в ценах на электроэнергию также существенен, превышая в два-три раза уровни в США. Драги призвал к поиску альтернативных источников энергии и сокращению зависимости ЕС от импорта критически важных ресурсов.
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ес, технологии
В ЕС признали зависимость от импорта технологий и критически важного сырья
Драги: ЕС на 40% зависит от импорта технологий и критически важного сырья
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Европейский союз зависит от импорта около 40% критически важного сырья и технологий из третьих стран, и не сможет преодолеть эту зависимость в ближайшем будущем. Об этом говорится в докладе бывшего главы ЕЦБ Марио Драги.
"Европа имеет обширные внешние зависимости, включая области критически важных сырьевых ресурсов и передовых технологий… Около 40% импорта в ЕС поступает от небольшого числа поставщиков, и его трудно заменить", - сказано в тексте доклада.
Доклад также указывает на фундаментальные проблемы на европейском энергетическом рынке, включая нехватку природных ресурсов, и отмечает, что цены на природный газ в ЕС выше в четыре-пять раз, чем в США.
Разрыв в ценах на электроэнергию также существенен, превышая в два-три раза уровни в США. Драги призвал к поиску альтернативных источников энергии и сокращению зависимости ЕС от импорта критически важных ресурсов.
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