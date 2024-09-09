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В ЕС признали зависимость от импорта технологий и критически важного сырья

В ЕС признали зависимость от импорта технологий и критически важного сырья - 09.09.2024, ПРАЙМ

В ЕС признали зависимость от импорта технологий и критически важного сырья

Европейский союз зависит от импорта около 40% критически важного сырья и технологий из третьих стран, и не сможет преодолеть эту зависимость в ближайшем... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T12:55+0300

2024-09-09T12:55+0300

2024-09-09T12:55+0300

ес

технологии

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Европейский союз зависит от импорта около 40% критически важного сырья и технологий из третьих стран, и не сможет преодолеть эту зависимость в ближайшем будущем. Об этом говорится в докладе бывшего главы ЕЦБ Марио Драги."Европа имеет обширные внешние зависимости, включая области критически важных сырьевых ресурсов и передовых технологий… Около 40% импорта в ЕС поступает от небольшого числа поставщиков, и его трудно заменить", - сказано в тексте доклада.Доклад также указывает на фундаментальные проблемы на европейском энергетическом рынке, включая нехватку природных ресурсов, и отмечает, что цены на природный газ в ЕС выше в четыре-пять раз, чем в США.Разрыв в ценах на электроэнергию также существенен, превышая в два-три раза уровни в США. Драги призвал к поиску альтернативных источников энергии и сокращению зависимости ЕС от импорта критически важных ресурсов.

https://1prime.ru/20240905/sanktsii-851369717.html

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ес, технологии