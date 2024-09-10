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Росавиация подтвердила временные ограничения в трех московских аэропортах - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Росавиация подтвердила временные ограничения в трех московских аэропортах
Росавиация подтвердила временные ограничения в трех московских аэропортах - 10.09.2024, ПРАЙМ
Росавиация подтвердила временные ограничения в трех московских аэропортах
Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона - Внуково, Жуковском и Домодедово, следует из публикации в официальном... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T08:02+0300
2024-09-10T08:03+0300
происшествия
росавиация
московский регион
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона - Внуково, Жуковском и Домодедово, следует из публикации в официальном Telegram-канале ведомства. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) во вторник, 10 сентября, на работу трёх аэропортов московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковский – были введены временные ограничения. Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют ВС с 01.17 мск, Жуковский – с 01.46 мск", - говорится в публикации. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости уже сообщили в пресс-службах трех авиагаваней. "Экипажи ВС (воздушных судов - ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - заключили в Росавиации.
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росавиация, московский регион
Происшествия, Росавиация, МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
08:02 10.09.2024 (обновлено: 08:03 10.09.2024)
 
Росавиация подтвердила временные ограничения в трех московских аэропортах

Росавиация: в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово введены ограничения

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкРосавиация
Росавиация - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона - Внуково, Жуковском и Домодедово, следует из публикации в официальном Telegram-канале ведомства.
Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) во вторник, 10 сентября, на работу трёх аэропортов московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковский – были введены временные ограничения. Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют ВС с 01.17 мск, Жуковский – с 01.46 мск", - говорится в публикации.
Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости уже сообщили в пресс-службах трех авиагаваней.
Уборка снега в аэропорту Внуково - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
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"Экипажи ВС (воздушных судов - ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - заключили в Росавиации.
 
ПроисшествияРосавиацияМОСКОВСКИЙ РЕГИОН
 
 
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