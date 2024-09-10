https://1prime.ru/20240910/aeroporty-851467359.html

Росавиация подтвердила временные ограничения в трех московских аэропортах

Росавиация подтвердила временные ограничения в трех московских аэропортах - 10.09.2024, ПРАЙМ

Росавиация подтвердила временные ограничения в трех московских аэропортах

Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона - Внуково, Жуковском и Домодедово, следует из публикации в официальном... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T08:02+0300

2024-09-10T08:02+0300

2024-09-10T08:03+0300

происшествия

росавиация

московский регион

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона - Внуково, Жуковском и Домодедово, следует из публикации в официальном Telegram-канале ведомства. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) во вторник, 10 сентября, на работу трёх аэропортов московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковский – были введены временные ограничения. Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют ВС с 01.17 мск, Жуковский – с 01.46 мск", - говорится в публикации. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости уже сообщили в пресс-службах трех авиагаваней. "Экипажи ВС (воздушных судов - ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - заключили в Росавиации.

https://1prime.ru/20240910/aviareysy-851465283.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росавиация, московский регион