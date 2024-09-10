https://1prime.ru/20240910/aeroporty-851474667.html

В России к 2023 году обновят свыше 30% аэропортовой сети

В России к 2023 году обновят свыше 30% аэропортовой сети - 10.09.2024, ПРАЙМ

В России к 2023 году обновят свыше 30% аэропортовой сети

Свыше 30 процентов аэропортовой сети предстоит обновить в РФ к 2030 году для роста авиаперевозок в стране, написал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в статье... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T12:59+0300

2024-09-10T12:59+0300

2024-09-10T12:59+0300

экономика

авиация

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Свыше 30 процентов аэропортовой сети предстоит обновить в РФ к 2030 году для роста авиаперевозок в стране, написал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в статье "Карта национального развития" для журнала "Разведчик". "Глава государства поставил цель повысить интенсивность авиасообщения внутри страны к 2030 году в полтора раза, для чего предстоит обновить свыше 30% аэропортовой сети России. Правительство готово также поддержать реконструкцию имеющейся ж/д инфраструктуры, морских портов и внутренних водных путей, оказать содействие цифровизации отрасли и ее обеспечению квалифицированными кадрами", - написал Мишустин.

https://1prime.ru/20240722/aeroport-850317696.html

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авиация, михаил мишустин