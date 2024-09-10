Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России к 2023 году обновят свыше 30% аэропортовой сети - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240910/aeroporty-851474667.html
В России к 2023 году обновят свыше 30% аэропортовой сети
В России к 2023 году обновят свыше 30% аэропортовой сети - 10.09.2024, ПРАЙМ
В России к 2023 году обновят свыше 30% аэропортовой сети
Свыше 30 процентов аэропортовой сети предстоит обновить в РФ к 2030 году для роста авиаперевозок в стране, написал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в статье... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T12:59+0300
2024-09-10T12:59+0300
экономика
авиация
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849041414_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc3fa946d6e019cbb5076c152165b423.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Свыше 30 процентов аэропортовой сети предстоит обновить в РФ к 2030 году для роста авиаперевозок в стране, написал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в статье "Карта национального развития" для журнала "Разведчик". "Глава государства поставил цель повысить интенсивность авиасообщения внутри страны к 2030 году в полтора раза, для чего предстоит обновить свыше 30% аэропортовой сети России. Правительство готово также поддержать реконструкцию имеющейся ж/д инфраструктуры, морских портов и внутренних водных путей, оказать содействие цифровизации отрасли и ее обеспечению квалифицированными кадрами", - написал Мишустин.
https://1prime.ru/20240722/aeroport-850317696.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849041414_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a73c7ca29b16a2e2897a3ad6365e6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиация, михаил мишустин
Экономика, авиация, Михаил Мишустин
12:59 10.09.2024
 
В России к 2023 году обновят свыше 30% аэропортовой сети

Мишустин: в России к 2030 году предстоит обновить свыше 30% аэропортовой сети

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Храброво в Калининграде
Здание международного аэропорта Храброво в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Свыше 30 процентов аэропортовой сети предстоит обновить в РФ к 2030 году для роста авиаперевозок в стране, написал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в статье "Карта национального развития" для журнала "Разведчик".
"Глава государства поставил цель повысить интенсивность авиасообщения внутри страны к 2030 году в полтора раза, для чего предстоит обновить свыше 30% аэропортовой сети России. Правительство готово также поддержать реконструкцию имеющейся ж/д инфраструктуры, морских портов и внутренних водных путей, оказать содействие цифровизации отрасли и ее обеспечению квалифицированными кадрами", - написал Мишустин.
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Мишустин призвал ввести в срок терминал аэропорта Хабаровска
22 июля, 10:13
 
ЭкономикаавиацияМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала