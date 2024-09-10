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В Москве установили страховые случаи по задержкам авиарейсов - 10.09.2024, ПРАЙМ
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В Москве установили страховые случаи по задержкам авиарейсов
В Москве установили страховые случаи по задержкам авиарейсов - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Москве установили страховые случаи по задержкам авиарейсов
Система моментальных выплат "АльфаСтрахование" при задержках/отменах рейсов уже зафиксировала несколько десятков страховых случаев, связанных с рейсами из... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:13+0300
2024-09-10T15:13+0300
происшествия
россия
москва
альфастрахование
задержки рейсов
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Система моментальных выплат "АльфаСтрахование" при задержках/отменах рейсов уже зафиксировала несколько десятков страховых случаев, связанных с рейсами из "Внуково" из "Домодедово" на 10 сентября, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения, которые затем сняли. "Системой моментальных выплат "АльфаСтрахование" при задержках/отменах рейсов уже зафиксировано несколько десятков страховых случаев, связанных с рейсами из Внуково/Домодедово на 10 сентября. Застрахованные также имеют возможность обратиться к нам за выплатами по риску "Перенаправление рейса", если самолет был вынужден приземлиться не в аэропорту изначального маршрута", - отметили в пресс-службе компании. "Мы ожидаем в течение суток зафиксировать до сотни страховых случаев по рискам "Задержка вылета" или "Отмена рейса", - добавили там же.
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россия, москва, альфастрахование, задержки рейсов
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, АльфаСтрахование, задержки рейсов
15:13 10.09.2024
 
В Москве установили страховые случаи по задержкам авиарейсов

"АльфаСтрахование" установила страховые случаи по задержкам в аэропортах Москвы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково, куда должен прилететь А. Навальный
Аэропорт Внуково, куда должен прилететь А. Навальный - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Система моментальных выплат "АльфаСтрахование" при задержках/отменах рейсов уже зафиксировала несколько десятков страховых случаев, связанных с рейсами из "Внуково" из "Домодедово" на 10 сентября, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения, которые затем сняли.
"Системой моментальных выплат "АльфаСтрахование" при задержках/отменах рейсов уже зафиксировано несколько десятков страховых случаев, связанных с рейсами из Внуково/Домодедово на 10 сентября. Застрахованные также имеют возможность обратиться к нам за выплатами по риску "Перенаправление рейса", если самолет был вынужден приземлиться не в аэропорту изначального маршрута", - отметили в пресс-службе компании.
"Мы ожидаем в течение суток зафиксировать до сотни страховых случаев по рискам "Задержка вылета" или "Отмена рейса", - добавили там же.
Внуково - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
Сняты ограничения на прием и отправку рейсов в трех московских аэропортах
08:18
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВААльфаСтрахованиезадержки рейсов
 
 
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