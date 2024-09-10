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"Алроса" ожидает восстановления спроса на алмазы в ближайшие месяцы

"Алроса" ожидает восстановления спроса на алмазы в ближайшие месяцы - 10.09.2024, ПРАЙМ

"Алроса" ожидает восстановления спроса на алмазы в ближайшие месяцы

"Алроса" ожидает восстановления спроса в алмазном секторе в течение одного-трех следующих месяцев, после этого периода у компании будет больше факторов для... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T05:20+0300

2024-09-10T05:20+0300

2024-09-10T05:20+0300

экономика

алроса

алмазы

прогноз

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Алроса" ожидает восстановления спроса в алмазном секторе в течение одного-трех следующих месяцев, после этого периода у компании будет больше факторов для рассмотрения ситуации по годовым дивидендам, сообщил начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев. "Сейчас сектор находится в состоянии, когда происходит высвобождение запасов в гранильном секторе. Скорее всего, это займет 1-3 месяца, может быть, чуть больше, по мере того, как будет восстановление трейдинга, уже индийский сектор говорит о том, что они видят восстановление и оживление, и фундаментальные факторы хорошие. Когда они начнут постепенно наступать, тут уже у компании будет возможность оценить ситуацию в годовых дивидендах в следующем году", - сказал он в ходе вебинара SberCIB. В конце августа наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия в размере 2,49 рубля на акцию. Согласно дивидендной политике, "Алроса" выплачивает минимум 50% от чистой прибыли по МСФО за год, если текущее и прогнозное значение коэффициента "чистый долг к EBITDA" не превышает уровень 1,5. Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие сократилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36,626 миллиарда рублей. При этом показатели EBITDA, свободного денежного потока и чистого долга не раскрывались. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.

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алроса, алмазы, прогноз