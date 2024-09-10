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Apple ждет списания десяти миллиардов долларов по налогу на прибыль

Apple ждет списания десяти миллиардов долларов по налогу на прибыль - 10.09.2024, ПРАЙМ

Apple ждет списания десяти миллиардов долларов по налогу на прибыль

Американская компания Apple ожидает единовременного списания 10 миллиардов долларов по налогу на прибыль в четвертом квартале финансового года после того, как... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T20:15+0300

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2024-09-10T20:15+0300

экономика

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американская компания Apple ожидает единовременного списания 10 миллиардов долларов по налогу на прибыль в четвертом квартале финансового года после того, как суд Евросоюза окончательно утвердил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро неуплаченных налогов в Ирландии, следует из сообщения компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. "Компания ожидает, что в четвертом квартале, заканчивающемся 28 сентября 2024 года, единовременный сбор по налогу на прибыль составит примерно 10 миллиардов долларов, что увеличит эффективную налоговую ставку компании за квартал", - говорится в сообщении. В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. После этого американская корпорация должна была вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 годы. Ранее суд общей юрисдикции Евросоюза отменял решение Европейской комиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро налогов, которые, по мнению Брюсселя, недополучила Ирландия. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.

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