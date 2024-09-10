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Суд сохранил арест активов производителя водки "Байкал" в споре с ФНС

Суд сохранил арест активов производителя водки "Байкал" в споре с ФНС - 10.09.2024, ПРАЙМ

Суд сохранил арест активов производителя водки "Байкал" в споре с ФНС

Арбитражный суд Москвы отказал производителю спиртных напитков ООО "Алкогольная производственная компания" (АПК, водка "Байкал", "Славянская", "Нерпа"),... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T11:21+0300

2024-09-10T11:21+0300

2024-09-10T11:21+0300

суд

фнс россии

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал производителю спиртных напитков ООО "Алкогольная производственная компания" (АПК, водка "Байкал", "Славянская", "Нерпа"), просившему снять арест с его активов, наложенный в деле по иску к нему управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Ульяновской области на сумму более 6,8 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Истец требует признать московское ООО "АПК" и ульяновское ООО "Альфа Люкс" зависимыми лицами и взыскать с АПК более 6,8 миллиарда рублей задолженности, числящейся за ООО "Альфа Люкс". По данным ЕГРЮЛ, владеет ООО "АПК" с уставным капиталом 80 миллионов рублей его гендиректор Максим Стахов. В августе суд принял обеспечительные меры, наложив арест в пределах суммы иска на денежные средства ответчика, находящиеся на его счетах в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, банках "Уралсиб" и "Северный морской путь", Райффайзенбанке, и те, что будут поступать на эти счета, за исключением средств на выплату зарплаты работникам. Кроме того, суд запретил ООО "АПК" сделки с земельным участком и зданием в Ульяновске, Росреестру – регистрацию сделок с этой недвижимостью, а органам ГИБДД – любые регистрационные действия в отношении 27 транспортных средств, принадлежащих производителю алкоголя, включая грузовики "Камаз" и погрузчики Komatsu. На предварительном заседании 4 сентября суд рассмотрел ходатайство АПК об отмене обеспечения иска, но не нашел для этого оснований. Само дело суд приостановил до окончания рассмотрения двух дел арбитражного суда Ульяновской области, в которых ООО "Альфа Люкс" оспаривает доначисление ему налогов и взыскание штрафов. В заявлении ФНС о принятии обеспечительных мер говорилось, что "ООО "Альфа Люкс" с целью уклонения от уплаты налогов, пени и штрафов, начисленных по итогам выездной проверки, фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на взаимозависимое лицо, АПК. Суд согласился, что "в данном случае во избежание расходования ответчиком денежных средств необходимо принятие обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ответчика, а также запрет регистрационных действий в отношении объектов движимого и недвижимого имущества".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, фнс россии