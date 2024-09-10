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Askona откроет второй гипермаркет товаров для дома по модели ИКЕА - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Askona откроет второй гипермаркет товаров для дома по модели ИКЕА
Askona откроет второй гипермаркет товаров для дома по модели ИКЕА - 10.09.2024, ПРАЙМ
Askona откроет второй гипермаркет товаров для дома по модели ИКЕА
Компания Askona планирует открыть в сентябре в Воронеже крупнейший в своей сети гипермаркет товаров для дома, который будет работать по модели ИКЕА и... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T18:26+0300
2024-09-10T18:27+0300
экономика
россия
мебель
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Компания Askona планирует открыть в сентябре в Воронеже крупнейший в своей сети гипермаркет товаров для дома, который будет работать по модели ИКЕА и представлять покупателям товары в виде экспозиций с интерьерными решениями. Как уточняется в пресс-релизе, открытие состоится 14 сентября в торговом центре "Град". Площадь магазина превысит 6,6 тысячи квадратных метров, в нем разместится более 8 тысяч товаров для дома. "В основе концепта – идея о создании не просто магазина, а комфортной среды для покупок и поиска вдохновения. Компания Askona представила готовые интерьерные решения для комфортной и уютной жизни: экспозиция состоит из 14 гостиных, 19 спален, 5 детских, 13 кухонных зон, а также отдела готовых прихожих, модульных систем, офисной мебели и зоны света. Интерьеры, выполненные в разных стилях, можно полностью повторить в своей квартире или переосмыслить, используя в качестве базиса", – отмечается в сообщении. Там также добавляется, то в гипермаркете будут представлены три пространства, имитирующие реальные квартиры – студию с открытой планировкой, однокомнатную квартиру и евродвушку. Кроме того, в центре гипермаркета будут работать кафе и дизайн-студия. В пресс-релизе указывается, что Askona Home в Воронеже станет вторым гипермаркетом Askona после магазина, открытого в ТЦ Columbus в Москве. В октябре 2024 года компания планирует открытие третьего гипермаркета в торговом центре "Авиапарк" в Москве.
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россия, мебель
Экономика, РОССИЯ, мебель
18:26 10.09.2024 (обновлено: 18:27 10.09.2024)
 
Askona откроет второй гипермаркет товаров для дома по модели ИКЕА

Askona откроет в Воронеже гипермаркет товаров для дома по модели ИКЕА

© РИА Новости . Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанк*Вид на центральную часть города Воронеж
*Вид на центральную часть города Воронеж - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Компания Askona планирует открыть в сентябре в Воронеже крупнейший в своей сети гипермаркет товаров для дома, который будет работать по модели ИКЕА и представлять покупателям товары в виде экспозиций с интерьерными решениями.
Как уточняется в пресс-релизе, открытие состоится 14 сентября в торговом центре "Град". Площадь магазина превысит 6,6 тысячи квадратных метров, в нем разместится более 8 тысяч товаров для дома.
"В основе концепта – идея о создании не просто магазина, а комфортной среды для покупок и поиска вдохновения. Компания Askona представила готовые интерьерные решения для комфортной и уютной жизни: экспозиция состоит из 14 гостиных, 19 спален, 5 детских, 13 кухонных зон, а также отдела готовых прихожих, модульных систем, офисной мебели и зоны света. Интерьеры, выполненные в разных стилях, можно полностью повторить в своей квартире или переосмыслить, используя в качестве базиса", – отмечается в сообщении.
Там также добавляется, то в гипермаркете будут представлены три пространства, имитирующие реальные квартиры – студию с открытой планировкой, однокомнатную квартиру и евродвушку.
Кроме того, в центре гипермаркета будут работать кафе и дизайн-студия.
В пресс-релизе указывается, что Askona Home в Воронеже станет вторым гипермаркетом Askona после магазина, открытого в ТЦ Columbus в Москве. В октябре 2024 года компания планирует открытие третьего гипермаркета в торговом центре "Авиапарк" в Москве.
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