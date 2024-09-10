https://1prime.ru/20240910/askona-851486586.html

Askona откроет второй гипермаркет товаров для дома по модели ИКЕА

Askona откроет второй гипермаркет товаров для дома по модели ИКЕА - 10.09.2024, ПРАЙМ

Askona откроет второй гипермаркет товаров для дома по модели ИКЕА

Компания Askona планирует открыть в сентябре в Воронеже крупнейший в своей сети гипермаркет товаров для дома, который будет работать по модели ИКЕА и... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T18:26+0300

2024-09-10T18:26+0300

2024-09-10T18:27+0300

экономика

россия

мебель

https://cdnn.1prime.ru/img/82541/29/825412917_0:35:3579:2048_1920x0_80_0_0_7fcad495de96d08197c334488c760199.jpg

МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Компания Askona планирует открыть в сентябре в Воронеже крупнейший в своей сети гипермаркет товаров для дома, который будет работать по модели ИКЕА и представлять покупателям товары в виде экспозиций с интерьерными решениями. Как уточняется в пресс-релизе, открытие состоится 14 сентября в торговом центре "Град". Площадь магазина превысит 6,6 тысячи квадратных метров, в нем разместится более 8 тысяч товаров для дома. "В основе концепта – идея о создании не просто магазина, а комфортной среды для покупок и поиска вдохновения. Компания Askona представила готовые интерьерные решения для комфортной и уютной жизни: экспозиция состоит из 14 гостиных, 19 спален, 5 детских, 13 кухонных зон, а также отдела готовых прихожих, модульных систем, офисной мебели и зоны света. Интерьеры, выполненные в разных стилях, можно полностью повторить в своей квартире или переосмыслить, используя в качестве базиса", – отмечается в сообщении. Там также добавляется, то в гипермаркете будут представлены три пространства, имитирующие реальные квартиры – студию с открытой планировкой, однокомнатную квартиру и евродвушку. Кроме того, в центре гипермаркета будут работать кафе и дизайн-студия. В пресс-релизе указывается, что Askona Home в Воронеже станет вторым гипермаркетом Askona после магазина, открытого в ТЦ Columbus в Москве. В октябре 2024 года компания планирует открытие третьего гипермаркета в торговом центре "Авиапарк" в Москве.

https://1prime.ru/20240906/tovar-851375861.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мебель