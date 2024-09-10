https://1prime.ru/20240910/ataka-851473947.html

Песков призвал не связывать атаку Киева на жилые дома с военными действиями

Песков призвал не связывать атаку Киева на жилые дома с военными действиями - 10.09.2024, ПРАЙМ

Песков призвал не связывать атаку Киева на жилые дома с военными действиями

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как российские власти оценивают атаку ВСУ на жилые дома в Подмосковье. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T12:44+0300

2024-09-10T12:44+0300

2024-09-10T12:46+0300

дмитрий песков

подмосковье

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849541341_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b5b481ce7e4ccb5fc1dfd8e332c164d0.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как российские власти оценивают атаку ВСУ на жилые дома в Подмосковье. "Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам", - сказал Песков.В ночь на 10 сентября в Московской области сбили четырнадцать БПЛА. Но в Раменском несколько беспилотников врезались в многоквартирные дома, погибла женщина. Кроме того, обломки сбитого беспилотника упали на территории аэропорта Жуковский в ходе отражения утренней атаки, движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

https://1prime.ru/20240910/bpla-851466257.html

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, подмосковье