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Песков призвал не связывать атаку Киева на жилые дома с военными действиями - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Песков призвал не связывать атаку Киева на жилые дома с военными действиями
Песков призвал не связывать атаку Киева на жилые дома с военными действиями - 10.09.2024, ПРАЙМ
Песков призвал не связывать атаку Киева на жилые дома с военными действиями
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как российские власти оценивают атаку ВСУ на жилые дома в Подмосковье. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T12:44+0300
2024-09-10T12:46+0300
дмитрий песков
подмосковье
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как российские власти оценивают атаку ВСУ на жилые дома в Подмосковье. "Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам", - сказал Песков.В ночь на 10 сентября в Московской области сбили четырнадцать БПЛА. Но в Раменском несколько беспилотников врезались в многоквартирные дома, погибла женщина. Кроме того, обломки сбитого беспилотника упали на территории аэропорта Жуковский в ходе отражения утренней атаки, движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.
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подмосковье
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дмитрий песков, подмосковье
Дмитрий Песков, ПОДМОСКОВЬЕ
12:44 10.09.2024 (обновлено: 12:46 10.09.2024)
 
Песков призвал не связывать атаку Киева на жилые дома с военными действиями

Песков: атаку Киева на жилые дома нельзя ассоциировать с военными действиями

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как российские власти оценивают атаку ВСУ на жилые дома в Подмосковье.
"Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам", - сказал Песков.
В ночь на 10 сентября в Московской области сбили четырнадцать БПЛА. Но в Раменском несколько беспилотников врезались в многоквартирные дома, погибла женщина. Кроме того, обломки сбитого беспилотника упали на территории аэропорта Жуковский в ходе отражения утренней атаки, движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.
Международный аэропорт Жуковский - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
В связи с атакой БПЛА аэропорт "Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов
07:09
 
Дмитрий ПесковПОДМОСКОВЬЕ
 
 
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