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В связи с атакой БПЛА в аэропорту "Внуково" задержали десятки рейсов
В связи с атакой БПЛА в аэропорту "Внуково" задержали десятки рейсов - 10.09.2024, ПРАЙМ
В связи с атакой БПЛА в аэропорту "Внуково" задержали десятки рейсов
Более 30 международных и внутренних авиарейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск, задержаны в аэропорту "Внуково" на фоне отражения... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T05:39+0300
2024-09-10T05:39+0300
2024-09-10T05:40+0300
происшествия
аэропорт внуково
рейсы
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Более 30 международных и внутренних авиарейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск, задержаны в аэропорту "Внуково" на фоне отражения атаки БПЛА на Москву, следует из данных онлайн-табло. Ранее во вторник Собянин сообщил и сбитых беспилотниках, летевших на столицу, в городских округах Домодедово и Люберцы, в Раменском городском округе, а также в Подольском городском округе. Осколки БПЛА упали на территории частного дома в Троицком административном округе. При этом, по его словам, при отражении атаки БПЛА в городе Раменское произошло возгорание на уровне 11-12-го этажей жилого дома, на месте работают экстренные службы. По данным онлайн-табло на 5.00 мск, во "Внуково" задержаны более 30 рейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск. Среди них - как международные, так и внутренние рейсы. Отметены шесть. Среди прибывающих рейсов в то же время задержаны 13, отменены два. В "Домодедово", согласно данным онлайн-табло на 5.00 мск, среди рейсов на прилет до 7.00 мск задерживаются около 10 рейсов. На вылет - столько же. В "Жуковском", по данным на 5.00 мск, задержаны как минимум три рейса на вылет и два на прилет. В "Шереметьево" задержки на вылет и прилет единичные.
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аэропорт внуково, рейсы
Происшествия, аэропорт Внуково, рейсы
В связи с атакой БПЛА в аэропорту "Внуково" задержали десятки рейсов
Онлайн-табло: свыше 30 рейсов задержали в аэропорту "Внуково" из-аз атаки БПЛА
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Более 30 международных и внутренних авиарейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск, задержаны в аэропорту "Внуково" на фоне отражения атаки БПЛА на Москву, следует из данных онлайн-табло.
Ранее во вторник Собянин сообщил и сбитых беспилотниках, летевших на столицу, в городских округах Домодедово и Люберцы, в Раменском городском округе, а также в Подольском городском округе. Осколки БПЛА упали на территории частного дома в Троицком административном округе. При этом, по его словам, при отражении атаки БПЛА в городе Раменское произошло возгорание на уровне 11-12-го этажей жилого дома, на месте работают экстренные службы.
По данным онлайн-табло на 5.00 мск, во "Внуково" задержаны более 30 рейсов, изначально запланированных на вылет с 0.00 мск до 7.00 мск. Среди них - как международные, так и внутренние рейсы. Отметены шесть.
Среди прибывающих рейсов в то же время задержаны 13, отменены два.
В Росавиации оценили ситуацию с рейсами Turkish Airlines
В "Домодедово", согласно данным онлайн-табло на 5.00 мск, среди рейсов на прилет до 7.00 мск задерживаются около 10 рейсов. На вылет - столько же.
В "Жуковском", по данным на 5.00 мск, задержаны как минимум три рейса на вылет и два на прилет.
В "Шереметьево" задержки на вылет и прилет единичные.