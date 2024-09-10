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Мантуров оценил вероятность возвращения в Россию зарубежных автоконцернов
Мантуров оценил вероятность возвращения в Россию зарубежных автоконцернов - 10.09.2024, ПРАЙМ
Мантуров оценил вероятность возвращения в Россию зарубежных автоконцернов
Ушедшие из РФ в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключённые опционы, вряд ли реально смогут обратно вернуться на российский рынок, считает... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T07:29+0300
2024-09-10T07:29+0300
2024-09-10T07:31+0300
экономика
денис мантуров
автоконцерны
возвращение
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ушедшие из РФ в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключённые опционы, вряд ли реально смогут обратно вернуться на российский рынок, считает первый вице-премьер Денис Мантуров. Он напомнил, что в 2022 году западные компании из разных отраслей промышленности массово подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в срок до шести лет. По словам чиновника, многие из них по-прежнему на связи: обслуживают оборудование предприятий и всячески демонстрируют желание возобновить работу. "А автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях", - рассказал Мантуров в интервью газете "Ведомости".
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денис мантуров, автоконцерны, возвращение
Экономика, Денис Мантуров, автоконцерны, возвращение
Мантуров оценил вероятность возвращения в Россию зарубежных автоконцернов
Мантуров: ушедшие из России иностранные автоконцерны вряд ли смогут вернуться
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ушедшие из РФ в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключённые опционы, вряд ли реально смогут обратно вернуться на российский рынок, считает первый вице-премьер Денис Мантуров.
Он напомнил, что в 2022 году западные компании из разных отраслей промышленности массово подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в срок до шести лет. По словам чиновника, многие из них по-прежнему на связи: обслуживают оборудование предприятий и всячески демонстрируют желание возобновить работу.
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"А автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях", - рассказал Мантуров в интервью газете "Ведомости".