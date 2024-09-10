Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Илон Маск высказался о неплатежеспособности США - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240910/bankrotstvo-851466928.html
Илон Маск высказался о неплатежеспособности США
Илон Маск высказался о неплатежеспособности США - 10.09.2024, ПРАЙМ
Илон Маск высказался о неплатежеспособности США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T07:36+0300
2024-09-10T07:37+0300
экономика
илон маск
сша
банкротство
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_711e81358f89c66b45350c822cdada87.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет страны. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на прошлой неделе пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, добавив, что ее возглавит Маск. "Если (экс-президент США Дональд - ред.) Трамп победит (на выборах главы государства - ред.), у нас появится возможность провести своего рода исключительно редкое дерегулирование и сокращение размера правительства. Потому что, если говорить о вещах помимо регулирования, Америка стремительно банкротится... Бюджет министерства обороны - это очень большой бюджет. Это один триллион долларов в год. А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет", - заявил Маск в интервью подкасту All-In. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.
https://1prime.ru/20240909/mask-851458025.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_186:0:2007:1366_1920x0_80_0_0_a068914bbd4aaddb1f37e454a2ce5e13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
илон маск, сша, банкротство
Экономика, Илон Маск, США, банкротство
07:36 10.09.2024 (обновлено: 07:37 10.09.2024)
 
Илон Маск высказался о неплатежеспособности США

Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты стремительно банкротятся

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет страны.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на прошлой неделе пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, добавив, что ее возглавит Маск.
"Если (экс-президент США Дональд - ред.) Трамп победит (на выборах главы государства - ред.), у нас появится возможность провести своего рода исключительно редкое дерегулирование и сокращение размера правительства. Потому что, если говорить о вещах помимо регулирования, Америка стремительно банкротится... Бюджет министерства обороны - это очень большой бюджет. Это один триллион долларов в год. А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет", - заявил Маск в интервью подкасту All-In.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС
Вчера, 18:10
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.
 
ЭкономикаИлон МаскСШАбанкротство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала