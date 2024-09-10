https://1prime.ru/20240910/bankrotstvo-851466928.html
Илон Маск высказался о неплатежеспособности США
Илон Маск высказался о неплатежеспособности США - 10.09.2024, ПРАЙМ
Илон Маск высказался о неплатежеспособности США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T07:36+0300
2024-09-10T07:36+0300
2024-09-10T07:37+0300
экономика
илон маск
сша
банкротство
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_711e81358f89c66b45350c822cdada87.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет страны. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на прошлой неделе пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, добавив, что ее возглавит Маск. "Если (экс-президент США Дональд - ред.) Трамп победит (на выборах главы государства - ред.), у нас появится возможность провести своего рода исключительно редкое дерегулирование и сокращение размера правительства. Потому что, если говорить о вещах помимо регулирования, Америка стремительно банкротится... Бюджет министерства обороны - это очень большой бюджет. Это один триллион долларов в год. А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет", - заявил Маск в интервью подкасту All-In. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.
https://1prime.ru/20240909/mask-851458025.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_186:0:2007:1366_1920x0_80_0_0_a068914bbd4aaddb1f37e454a2ce5e13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, сша, банкротство
Экономика, Илон Маск, США, банкротство
Илон Маск высказался о неплатежеспособности США
Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты стремительно банкротятся
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет страны.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на прошлой неделе пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, добавив, что ее возглавит Маск.
"Если (экс-президент США Дональд - ред.) Трамп победит (на выборах главы государства - ред.), у нас появится возможность провести своего рода исключительно редкое дерегулирование и сокращение размера правительства. Потому что, если говорить о вещах помимо регулирования, Америка стремительно банкротится... Бюджет министерства обороны - это очень большой бюджет. Это один триллион долларов в год. А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет", - заявил Маск в интервью подкасту All-In.
Маск согласился с критическими выводами доклада о конкурентоспособности ЕС
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.