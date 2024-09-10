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Илон Маск высказался о неплатежеспособности США

Илон Маск высказался о неплатежеспособности США - 10.09.2024, ПРАЙМ

Илон Маск высказался о неплатежеспособности США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T07:36+0300

2024-09-10T07:36+0300

2024-09-10T07:37+0300

экономика

илон маск

сша

банкротство

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет страны. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на прошлой неделе пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, добавив, что ее возглавит Маск. "Если (экс-президент США Дональд - ред.) Трамп победит (на выборах главы государства - ред.), у нас появится возможность провести своего рода исключительно редкое дерегулирование и сокращение размера правительства. Потому что, если говорить о вещах помимо регулирования, Америка стремительно банкротится... Бюджет министерства обороны - это очень большой бюджет. Это один триллион долларов в год. А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет", - заявил Маск в интервью подкасту All-In. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.

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илон маск, сша, банкротство