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Бензин резко подешевел на бирже в России - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Бензин резко подешевел на бирже в России
Бензин резко подешевел на бирже в России - 10.09.2024, ПРАЙМ
Бензин резко подешевел на бирже в России
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за вторник упала на 2-3%, продолжив снижение понедельника, следует из... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:34+0300
2024-09-10T15:34+0300
энергетика
россия
бензин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за вторник упала на 2-3%, продолжив снижение понедельника, следует из материалов торгов. Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 2,14%, до 60 447 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 2,89%, до 69 297 рублей. Бензин преимущественно дорожал с начала лета, а после возобновления запрета на экспорт с 1 августа цены замедлили рост и перешли к плавному снижению. Однако кратковременное падение стоимости бензинов сменилось активным ростом. Только за прошлую неделю цена на Аи-92 подскочила на 6,41%, достигнув максимума с осени 2023 года. Аи-95 за минувшую семидневку прибавил в цене 3,05%. Также по итогам торговой сессии вторника снизилась и цена на дизельное топливо - на 0,99%, до 61 188 рублей за тонну. В то же время тонна мазута за день подешевела на 2,02% - до 27 291 рубля, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,51%, до 39 479 рублей за тонну. Цена на авиакеросин снизилась на 0,04% - до 81 826 рублей. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых регионах.
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россия, бензин
Энергетика, РОССИЯ, Бензин
15:34 10.09.2024
 
Бензин резко подешевел на бирже в России

Стоимость бензина на СПбМТСБ упала на 2-3%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за вторник упала на 2-3%, продолжив снижение понедельника, следует из материалов торгов.
Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 2,14%, до 60 447 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 2,89%, до 69 297 рублей.
Бензин преимущественно дорожал с начала лета, а после возобновления запрета на экспорт с 1 августа цены замедлили рост и перешли к плавному снижению. Однако кратковременное падение стоимости бензинов сменилось активным ростом. Только за прошлую неделю цена на Аи-92 подскочила на 6,41%, достигнув максимума с осени 2023 года. Аи-95 за минувшую семидневку прибавил в цене 3,05%.
Также по итогам торговой сессии вторника снизилась и цена на дизельное топливо - на 0,99%, до 61 188 рублей за тонну.
В то же время тонна мазута за день подешевела на 2,02% - до 27 291 рубля, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,51%, до 39 479 рублей за тонну. Цена на авиакеросин снизилась на 0,04% - до 81 826 рублей.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых регионах.
 
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