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В Грузии неожиданно высказались о российском бизнесе
В Грузии неожиданно высказались о российском бизнесе - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Грузии неожиданно высказались о российском бизнесе
Грузия принимает любой не находящийся под международными санкциями иностранный бизнес, даже если он из России, объяснил генсекретарь правящей в стране партии... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:51+0300
2024-09-10T17:51+0300
2024-09-10T17:55+0300
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ТБИЛИСИ, 10 сен - ПРАЙМ. Грузия принимает любой не находящийся под международными санкциями иностранный бизнес, даже если он из России, объяснил генсекретарь правящей в стране партии "Грузинская мечта", а также мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Мы, конечно, не присоединяемся к санкциям и абсолютно открыто об этом говорим. Двери Грузии открыты как для туристов, так и для бизнеса", - объяснил глава партии в беседе с журналистами, отвечая на вопросы о работе на территории Грузии российского маркетплейса Ozon. Он также подчеркнул, что грузинская сторона приветствует трудоустройство жителей страны.Ранее представительство компании заявило о старте продаж для грузинских пользователей.
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грузия, ozon, бизнес
Экономика, ГРУЗИЯ, OZON, Бизнес
В Грузии неожиданно высказались о российском бизнесе
Каладзе: Грузия приветствует любой бизнес, в том числе российский
ТБИЛИСИ, 10 сен - ПРАЙМ. Грузия принимает любой не находящийся под международными санкциями иностранный бизнес, даже если он из России, объяснил генсекретарь правящей в стране партии "Грузинская мечта", а также мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Мы, конечно, не присоединяемся к санкциям и абсолютно открыто об этом говорим. Двери Грузии открыты как для туристов, так и для бизнеса", - объяснил глава партии в беседе с журналистами, отвечая на вопросы о работе на территории Грузии российского маркетплейса Ozon. Он также подчеркнул, что грузинская сторона приветствует трудоустройство жителей страны.
Ранее представительство компании заявило о старте продаж для грузинских пользователей.
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